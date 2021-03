Kõik Soome saabujad peavad piiripunktis esitama kõige enam kolm ööpäeva vana tõendi negatiivse koroonatesti kohta või tegema testi sealsamas kohapeal. Testist vabastab ka viimase poole aasta sees läbi põetud koroona, kui seda suudetakse usaldusväärselt tõendada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nõudmine puudutab reisijaid, kes tulevad riikidest, mille nakatumisnäitaja on üle 25.

Soome rahvatervise eest vastutav minister Krista Kiuru viitas pressikonverentsil ka sellele, mis kasu piiriülese liikumise piiramisest ja kontrollimisest on.

"Välismaalt saabunute osakaal Soome nakatumistest on püsinud madal, kuigi naaberriikides on olukord väga hull. Reisimise ja piiriülese liiklusega on praegu seotud 1,7 protsenti Soomes tuvastatavatest nakatumistest," rääkis Kiuru.

Et olukord selline ka püsiks, kehtivad lisaks neljapäeval jõustunud enda koroonatuse tõendamise nõudele endiselt ka ranged reisimispiirangud.

Eesti elanikest tohivad Soome minna vaid teatud strateegiliste elualade esindajad või oma lähisugulaste külastajad.

Koroonatest on kohustuslik ka Helsingi-Vantaa lennuvälja või Vaalimaa piiripunkti kaudu Soome sisenejatele.