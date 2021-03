Riigid naasevad AstraZenecaga vaktsineerimise juurde

Mitu AstraZenecaga vaktsineerimise peatanud riiki teatas neljapäeva õhtul, et naasevad selle vaktsiini kasutamise juurde, kuna Euroopa Ravimiameti hinnangul on tegemist ohutu koroonavaktsiiniga.

Teiste seas kinnitasid Läti ja Leedu terviseministrid, et riigid taasalustavad reedest AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamist, vahendas Reuters.

"Alates reedest saavad inimesed valida, millist vaktsiini nad saada soovivad," ütles Leedu terviseminister Arunas Dulkys ajakirjanikele.

Dulkys lisas, et näitamaks usaldust AstraZeneca vaktsiini vastu, lasevad end sellega esmaspäeval vaktsineerida nii tema ise, president Gitanas Nauseda, peaminister Ingrida Simonyte ja parlamendi spiiker.

Prantsusmaa peaminister Jean Castex ütles, et ka Prantsusmaa jätkab AstraZeneca vaktsiini kasutamist ning tema ise saab süsti reede pärastlõunal.

"AstraZeneca koroonavaktsiin on tõhus nagu kinnitas Euroopa Ravimiamet. Sellel on suhteliselt haruldased kõrvalmõjud ning selle ohu/kasu suhe on positiivne," ütles Castex.

El Pais teatas, tuginedes valitsuse istungil osalevatele allikatele, et Hispaania naaseb AstraZeneca vaktsiini kasutamise juurde järgmisel nädalal. Terviseminister ei ole seda esialgu kommenteerinud.

Rootsi terviseamet otsustab AstraZeneca juurde naasmise järgmisel nädalal. "Rahvatervise agentuur vajab mõnda päeva, et analüüsida olukorda ning seda, kuidas AstraZeneca vaktsiini saab Rootsis kasutada," ütles asutuse juht Johan Carlson neljapäeval pressikonverentsil.

"Järgmisel nädalal me ütleme, millise seisukoha me võtame," lisas ta.

Iirimaa otsustab AstraZeneca kasutamise reedel.

Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas neljapäeval, et AstraZeneca koroonavaktsiin on ohutu. EMA direktor Emer Cooke kirjeldas AstraZeneca koroonavaktsiini kui ohutut ja tõhusat võimalust inimeste kaitsmiseks koroonaviiruse eest.

"EMA ajakohastab siiski AstraZeneca kasutamise juhendit, et lisada selgitus vaktsiini võimalike ohtude kohta," ütles Cooke.

EMA riskihindamise komisjoni esimees Sabine Strauss ütles, et AstraZeneca eelised kaaluvad üles riskid.

Hulk Euroopa riike peatas ettevaatusabinõuna AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise, tuues põhjuseks suurenenud trombiohu. Teiste seas peatasid selle vaktsiini kasutamise Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia.