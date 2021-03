Riigikohus otsustas, et ravimiamet on pärast reformi apteekidele tegevuslubade andmisele lähenenud liiga lihtsustatult. Riigikohtunik Ivo Pilvingu sõnul peab ravimiamet suutma seaduse ka tegelikkuses ellu viia.

Tagamaks apteekide sõltumatus hulgimüüjate ärihuvidest tohib kehtiva seaduse järgi tegevusluba olla vaid apteekidel, mille omanik on proviisor. OÜ Põltsamaa Apteek vaidlustas konkurendi tegevusloa, sest kuigi formaalselt juhib mõlemat linna apteeki proviisor, siis tegelikkuses on tema vastas ikkagi Euroapteegi kett, vahendsa "Aktuaalne kaamera".

"Ta on formaalselt proviisor, töötajad teda väga harva, kui üldse, näevad, nii et ta tegelikult ei juhi seda apteeki. Tema üle on väga selgelt valitsev mõju. Elu näitas seda, et apteegi tegevusload vormistati ümber proviisoritele ja tegelikult ei muutunud mitte midagi," selgitas Eesti Apteekrite Liidu esinaine, proviisor Ülle Rebane.

Apteegireformi järgse seaduse kohaselt peab proviisoril olema mitte ainult osalus, vaid ka reaalne otsustusõigus apteegi hinnapoliitika, sortimendi ja kõige muu üle. Apteekide tegevuslubasid annab välja ravimiamet, kes teeb apteekidele ka järelevalvet. Riigikohus leidis, et tegevusloa andmisel ei piisa vaid omanikusuhtest, vaid vaja on ka teisi tingimusi vaadata.

"Me ei nõustunud selle metoodikaga, kuidas ravimiamet lähenes. See oli liiga lihtsustatud ja formaalne. Ravimiamet peab suutma seaduse tegelikkuses ellu viia ja küllap sellised raskused ületatakse," rääkis riigikohtunik Ivo Pilving.

Kuna vaidlus jätkub halduskohtus, ei soovinud ravimiamet teemat kommenteerida.

Konkurentsiameti juhi sõnul ei saa öelda, et ravimiamet on oma tööd ebakorrektselt teinud. "Riigikohus tahab, et põhjalikumalt analüüsitakse apteegi omandivorme, samuti on riigikohus välja öelnud, et frantsiis kui õiguslik suhe on täiesti lubatud," ütles konkurentsiameti juht Märt Ots.

Riigikohus leidis, et tegevusloa andmisel tuleb lisaks omandiõigusele vaadata ka teisi tingimusi ning tühistas eelmiste kohtuastmete otsused ja saatis asja tagasi esimesse kohtuastmesse.

"Rahustuseks tuleb öelda seda, et ükski apteek nüüd kinni sellepärast kohe ei lähe, ei homme ega ülehomme. Kõik tegevusload kehtivad sellele vaidlusele vaatamata, kuni ravimiameti järgmiste sammudeni. Praegu on vara öelda, kas lõpptulemusena see oli õige või vale otsus," ütles Pilving.