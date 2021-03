Keskerakond esitas riigikogu esimehe kohale Jüri Ratase kandidatuuri, EKRE pakkus talle vastu Henn Põlluaasa. Ratase poolt hääletas 63 saadikut ehk lisaks koalitsiooni häältele tuli hääli opositsioonist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me otsustasime toetada Jüri Ratast. Jüri Ratasel on selge lubadus, et riigikogu võtab senisest suurema rolli, mis puudutab tervisekriisi," selgitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

Sotsiaaldemokraadid kinkisid vastvalitud riigikogu esimehele Euroopa Liidu lipu, tuletades meelde, et kahe aasta eest eemaldati EL-i lipp parlamendi valgest saalist toonase riigikogu esimehe Henn Põlluaasa käsul. Ratase sõnul tuleks lipp nüüd tagasi tuua.

"Ma pean õigeks, et Euroopa Liidu riigi parlamendis oleks kindlasti ka Euroopa Liidu lipp," ütles Ratas.

Riigikogu eelmise esimehe Henn Põlluaasa häältesaagiks jäi 20 häält ehk üks hääl enam kui EKRE-l. Kui sotsid ütlesid juba varem, et ei toeta Põlluaasa, siis loobus sellest ka Isamaa.

"Kuna opositsioonil ei olnud ühist kandidaati, siis Isamaa fraktsioon otsustas, et me ei toeta Jüri Ratast ja kuna opositsioonil ühist kandidaati ei olnud, siis me ei toetanud," ütles Isamaa fraktsiooni esimees Priit Sibul.

EKRE esimees Martin Helme tunnistas, et opositsioon proovis leida ühist kandidaati.

"Isamaa ei suutnud lõpuni ära otsustada, kas nad tahavad ise üles seada kandidaatuuri või nad tulevad toetama meie kandidatuuri. Ja see jäigi neil otsustamata kuni tänase hommikuni välja," rääkis Helme.

Riigikogu esimeseks aseesimeheks valiti 59 häälega Reformierakonna fraktsiooni liige Hanno Pevkur. Martin Helme sai 28 häält.

Helme sõnul ei jäta head muljet Keskerakonnaga seotud korruptsiooniskandaali tõttu peaministrikohast loobunud Ratase valimine riigikogu esimeheks.

"See jätabki küsimuse sellest, kas siis parlamendis on standard madalam korruptsiooni suhtes kui valitsuses. Ma arvan, et see ei tohiks nii olla. Ja loomulikult jätab see selle mulje, et tegemist oli poliitilise manöövriga, et antakse lohutusauhind selle eest, et ta kukutas omaenda valitsuse. Ega ta head muljet ei jäta," ütles Helme.