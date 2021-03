Praegu on rahvusvaheline rongliiklus pausil, kuid kui Moskva rongid hakkavad taas sõitma ning riik paneb Tallinna ja Narva liinile lisarongid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sellisel juhul tekib olukord, kus suurema nõudlusega ajal saabuksid Tallinna ja Moskva rongid ühel ajal. See aga muudaks keeruliseks passi- ja tollikontrolli.

"Näete, milline see territoorium tegelikult oma väiksuselt on, et ta on küll pikk aga ta on kitsas ja kaks rongi siia niimoodi ära mahutada, et mõlemad valdkonnad oleks rahul, on tegelikult päris raske," rääkis Narva piiripunkti juht Üllar Kustala.

Majandusministeerium ootab probleemi lahendamiseks ettepanekuid siseministeeriumilt. Piirivalve leiab, et Narva raudteejaama tuleks laiendada ning Elroni rongid peaks saama uue perrooni.

"Et inimesed saaksid Narva kesklinnast nii rongile, bussile, kui mis iganes kohta suunduda, siis tegelikult siia raudteejaama territooriumile, siia jaama vastu, kus olid endised remonditöökojad, teha uus perroon oleks minu arust kõige mõistlikum," sõnas Kustala.