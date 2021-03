TÜ reovee seireuuringu järgi pole nakatumine Eestis enne nii kõrgel tasemel olnud

Iganädalase Tartu Ülikooli reovee seireuuringu tulemustest nähtub, et nakatumise tase on jätkuvalt tõusuteel ning viirus levib laialdaselt üle terve riigi. Näitajad pole Eestis enne nii kõrgel tasemel olnud.

Uuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tenson ütles ERR-ile, et selle nädala proovidest pole näha, et nakatumine oleks alla minemas.

"Me loodame, et mingil hetkel näeme, et see hakkab allapoole minema, aga praegu küll ei ole seda näha. Eesti keskmine näit pole enne nii kõrgel olnud," selgitas professor.

Tensoni sõnul ei saagi Eestis otseselt välja tuua mõnda piirkonda, kus nakatumise olukord oleks teiste asulatega võrreldes parem.

Kui möödunud nädala tulemustest oli näha, et Kuressaares on nakatumine võrreldes ülejäänud Eestiga madalamal tasemel, siis sel nädalal on ka seal nakatumine tõusnud, lisas Tenson.

"Eelmine nädal tekkiski küsimus, miks me Kuressaares reoveest ei leia nii suurt nakatumist. Terviseametiga rääkides selgus, et Saaremal on paljudes muudes asulates inimesed nakatunud. Nüüd on ka see Kuressaares," selgitas professor.

Uuringu juht sõnas, et esmalt loodeti, et nakatumine läheb juba sel nädalal alla, kuid seda ei juhtunud. Järgmisel nädalal saab Tensoni sõnul ette pildi, kas kaks nädalat pärast piirangute kehtestamist on nakatumise olukord Eestis muutnud.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes ja üle 10 000 elanikuga linnades. Uuring annab varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist ja aitab avastada varjatud koldeid ja jälgida muutusi puhangudünaamikas. Terviseametit teavitatakse tulemustest regulaarselt.