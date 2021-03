Eesliinitöötajate vaktsineerimine pole eelolevatel nädalatel prioriteet

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni otsus süstida AstraZenecat eelkõige vanematele kui 60-aastastele toetab tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul Eesti senist vaktsineerimispoliitikat, mis keskendub eelkõige vanemaealiste vaktsineerimisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui siiani on Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiine kasutatud eelkõige eakate vaktsineerimiseks, siis nüüd liitub nendega ka AstraZeneca, mida siiani on süstitud noorematele eesliinitöötajatele. See tähendab aga, et eesliinitöötajate vaktsineerimine ei ole järgnevatel nädalatel prioriteet.

"Arvestades seda, et AstraZeneca vaktsiinitarned nii sel kui ka järgmisel nädalal on väga tagasihoidlikud - sel nädalal tuli 2400 doosi, järgmisel on oodata 4800 -, siis nii või naa kogu vaktsineerimisprotsessi keskendub riskirühmadele, keskendub eakatele, samamoodi ka AstraZeneca vaktsiini puhul," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Lisaks 4800 AstraZeneca vaktsiinidoosile on järgmisel nädalal oodata ligi 20 000 Pfizer/BioNTechi ja tõenäoliselt ka 10 800 Moderna vaktsiini.

Kiige sõnul ei hoia AstraZeneca vaktsiinidoose oma ladudes kinni seoses käimasoleva vaktsiini ohutuse uurimisega.

"Kui me vaatame AstraZeneca seniseid tarnegraafikuid, siis tõsi on see, et muutuseid on seal tulnud sisuliselt iga nädal ja oluliselt varem kui tekkisid kahtlused või küsimused teatud trombijuhtumite kohta. Pigem on siin olnud tootmisraskuseid, ekspordipiiranguid, muid takistusi," ütles minister.

Terviseameti külmkappides seisab praegu ameti peadirektori Üllar Lanno sõnul paar tuhat doosi. Esmaspäeval saabuva Pfizer/BioNTechi tarne on tellimustega kaetud.

"Pfizeri doosid on kõik ette ära broneeritud tervishoiuteenuste osutajate poolt ja järgmisest tarnest, mis järgmisel nädalal tuleb, me oleme isegi juba kasutusele võtnud need doosid sellel nädalal, mis olid planeeritud teiseks doosiks, nii et päris suur osa läheb nende teise doosi katteks, mille me peame välja andma," selgitas Lanno.

Tema sõnul saab kõige kindlam olla Pfizeri tarnetele, mis on kõik seni tulnud nii nagu lubatud.