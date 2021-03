Lanno: kui nakatumiskordaja pole maiks 0,85, jääb see suvi Eestis vahele

Nakatumiskordaja R on Eestis langenud küll 1,05 peale, kuid terviseameti peadirektori Üllar Lanno sõnul pole see tase piisav. Lanno ütles, et kui maikuuks kordaja 0,85 juurde ei lange, siis ei saa inimesed ka tavapärase elu juurde naasma hakata.

Lanno selgitas, et on oluline nakatumiskordaja alla saada, vastasel juhul jääb suvi Eestis n-ö vahele.

"Kutsun teid aru saama nendest meetmetest, mis valitsus on kehtestanud. Ja mitte eeldama seda, et korraldataks Eestis suuremahuliselt spordiüritusi või kultuuriüritusi," sõnas terviseameti peadirektor.

Lanno lisas, et aasta alguses oli positiivsete koroonatestide osakaal võetud proovidest kümne protsendi juures, kuid nüüd on see tõusnud 20 protsendini. Eestis on ka väiksemaid asulaid, kus nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul jõuab pea 4000-ni.

64 protsenti viimasel nädalal lisandunud nakatunutest on Lanno sõnul Harjumaal. 75 protsenti Harjumaa nakatunutest on aga omakorda Tallinnas, rääkis Lanno ja lisas, et murekohaks on eelkõige Lasnamäe, kuid foon on tõusmas ka Mustamäel, Haaberstis ja Põhja-Tallinnas.

Eraldi tõi Lanno välja ka Maardu, kus nakatumine püsib kõrgel tasemel.

"Terviseamet on seisukohal et reisimist tuleks vältida nii palju kui võimalik, isegi Eesti-sisest reisimist tuleks vältida," sõnas Lanno.

Need inimesed, kes siiski otsustavad reisile minna ja on viiruse juba läbi põdenud, saavad Lanno sõnul vastavad tõendid välja printida digiregistratuuri ja testi.me keskkondade kaudu. Perearstid selliseid tõendeid ei väljasta ja tegelevad Lanno sõnul ennekõike ravitegevuse ja vaktsineerimisega.

"Usun, et inimesed, kes reisile suudavad minna, neil on hea võimalus ka iseennast aidata," ütles terviseameti peadirektor tõendite printimise kohta.

Kiik: haiglatel on sellise töömahu juures keeruline jätkata

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik ütles, et haiglasüsteem töötab praegu toimetuleku piiril.

"Me suudame mõnda aega korraga toime tulla 700 patsiendiga, aga see ei saa olla see tase, mille juurde me jääme pikemaks perioodiks," sõnas minister.

Ta lisas, et seeläbi kannatab nii plaaniline ravi kui ka meditsiinipersonali tervis, sest inimesed võivad koormuse all murduda ja läbi põleda.

Ministri sõnul ei saa välistada ka ideed küsida AstraZeneca vaktsiine USA-lt, kus need praegu ladudes seisavad. Kuna seal pole AstraZeneca veel müügiluba saanud, on USA andnud doose Kanadale ja Mehhikole.

Politsei on suurendanud järelevalvet ning nõustab haiglaid ja perearstikeskuseid

Siseminister Kristian Jaani sõnas, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) on alustanud ka perearstikeskuste ja haiglate nõustamist, et asutused oskaks toime tulla provokatiivselt käituvate inimestega.

"Iseenesest saab kiita kõiki ettevõtjaid ja Eestimaa inimesi, politsei (sõnul) tunnetuslikult on maskikandmise osakaal üle 97 protsendi," sõnas minister.

Jaani lisas, et PPA on oma järelevalvetegevust viimase nädala jooksul 17 protsendi võrra suurendanud. Näiteks on politsei saanud väljakutseid pidudele, kus eiratakse kõikvõimalikke meetmeid, sõnas minister.

Depo ehituspoodi veel külastajatele kinni pandud pole

Lanno selgitas ka, et terviseamet andis korralduse Depo ehituspoe ajutiseks sulgemiseks. Nimelt on ehituspood oma uksed lahti jätnud, kuna lisaks ehitusmaterjalidele müüvad nad ka toidukaupu. Lanno sõnul läheb seesugune tegevus aga valitsuse kehtestatud meetmetega vastuollu.

Pood ei ole veel aga uksi sulgenud ning Lanno lisas, et terviseamet läheb koos kauplust esindava advokaadibürooga vaatama viise, kuidas poes kohapeal meetmeid järgida saaks.