Ööpäevaga lisandus 1751 nakatunut ja suri 11 inimest

Ööpäevaga suri 11 inimest. Kokku on alates pandeemia algusest Eestis surnud 769 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Haiglaravi vajab võrreldes neljapäevaga seitse inimest vähem. Haiglates on kokku 691 koroonapatsienti, kellest 48 on juhitaval hingamisel (päev varem 51) ja 69 on intensiivravil (päev varem 70). Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 76.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 1122 inimesel. 858 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 122, Lääne-Virumaale 80, Pärnu- ja Tartumaale 75, Raplamaale 58, Viljandimaale 50, Saaremaale 47 ja Võrumaale 30 uut positiivset testi. Järvamaale tuli juurde 22, Jõgevamaale 15, Läänemaale 11, Valgamaale kümme, Hiiumaale kuus ja Põlvamaale üks uus nakkusjuht. 27 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1553,1 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 20 protsenti.

Ööpäevaga tehti 7437 vaktsineerimist, millest 6652 olid esmased kaitsesüstid.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 157 489 inimesele, kaks doosi on saanud 54 772 inimest.