Töötukassal on varasematest toetustest alles 38 miljonit eurot, millega plaaniti aprillis maksta toetust piirangutest enim kannatada saanud tööandjatele, valitsuse koostatud lisaeelarve võimaldab toetuse saajate ringi oluliselt laiendada ja tingimusi muuta.

Valitsus on lubanud toetuseks eraldada 102 miljonit eurot, töötukassa panustab 38 miljoni euroga.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul võimaldab lisaeelarve töötukassal maksta töötasu hüvitist laiemale ringile ja kaheks kuuks. "Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama," lisas Paavel.

Nõukogu ettepaneku kohaselt on märtsi ja aprilli töötasu hüvitamise aluseks käibelangus ja töötajate töökoormuse või tasu vähenemine. Taotluse esitab tööandja, hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Töötukassa nõukogu teeb valitsusele ettepanekud ka uute tingimuste osas

Hüvitist saab taotleda tööandja, kelle käive on kuul, mil hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50 protsenti võrreldes perioodiga detsember 2019 kuni veebruar 2020 või 2020. aasta teise poole keskmise käibega.

Abi võivad saada ka mullu tegevust alustanud ettevõtjad. Oluline on, et ettevõtte suhtes poleks algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning ettevõttel puuduvad maksuvõlad või need oleks ajatatud.

Hüvitist makstakse töölepinguga töötajale, kellele pole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud. Toetust saab taotleda töötaja eest, kelle tööle asumise kuupäev tööandja juures on hiljemalt 1. jaanuar 2021. Töötajat, kellele on hüvitist taotletud, ei tohi samal ega järgneval kahel kuul koondada.

Töötajale hüvitab töötukassa ühes kuus 60 protsenti keskmisest kuupalgast ja seda kuni 1000 eurot kuus brutos. Lisaks töötukassa panusele maksab tööandja oma töötajale tasu vähemalt 200 eurot brutos. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne hüvitise taotluse esitamist.

Toetust saavad ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle ettevõtlustulu oli 2020. aastal 50 protsenti väiksem kui 2019. aastal. FIE toetuse suurus on 584 eurot kuus.

Märtsikuu töötasu hüvitamise avaldusi saab esitama hakata e-töötukassas aprilli alguses, avaldusi saab esitada aprilli lõpuni. Mai alguses algab aprillikuu töötasu hüvitiste avalduste vastuvõtt.