Töötukassa nõukogu teeb ettepaneku pikendada palgatoetuse maksmist

Töötukassa nõukogu leidis, et töötasu hüvitamine on jätkuvate piirangute tõttu põhjendatud ning teeb valitsusele ettepaneku sellega jätkata.

Nõukogu leidis, et hüvitise maksmist peaks mai eest jätkama samadel tingimustel, mis on kehtinud eelmisel kahel kuul.

Töötukassa on valmis oma töötajate ja IT lahendustega hüvitise väljamaksmistega jätkama. Valitsus on lubanud hüvitise maksmiseks lisaraha ja plaanib kinnitada töötasu hüvitise pikendamise ühe kuu võrra järgmisel nädalal.

Maikuu töötasu hüvitamise avaldusi hakatakse e-töötukassas vastu võtma 1. juunist.