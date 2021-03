Pool Suurbritannia täiskasvanud elanikkonnast on vaktsineeritud

Briti valitsus teatas laupäeval vaktsineerimisprogrammi tohutust edust ja ütles, et koroonavaktsiini süsti on saanud pool täiskasvanud elanikkonnast.

Tervishoiuminister Matt Hancock ütles, et detsembri algul käivitatud riigi ajaloo suurim vaktsineerimine läheb hoogsalt edasi ja reedel tehti rekordarv süste,

Sel päeval sai teiste hulgas vaktsiinisüsti ka peaminister Boris Johnson. Ta sai esimese doosi AstraZeneca vaktsiini samas haiglas, kuhu ta toimetati eelmisel aastal koroonasse haigestudes.

Suurbritannias on vaktsineeritud ligi 27 miljonit inimest. Eelmisel nädalal tehti tervishoiuministeeriumi andmetel päevas keskmiselt 421 000 vaktsiinisüsti.

Riiklik tervishoiuteenistus hoiatas aga sel nädalal kirjas vaktsineerimiskeskustele, et alates 29. märtsist nelja nädala jooksul on vaktsiinidoose oodata märgatavalt vähem.

See tähendab, et vaktsineerimiskampaania järgmine etapp, mis peaks hõlmama 40.-tes eluaastates inimesi, lükatakse maini edasi, seisab kirjas.

Valitsus on kinnitanud, et India Serumi instituudi tootmisraskuste tõttu tekkiv aeglustumine ei takista lähikuudel koroonapiirangute leevendamist.

"Mul on suur rõõm teile teatadam et me oleme nüüdseks vaktsineerinud poole kõigist Ühendkuningriigi täiskasvanuist," ütles Hancock Twitteris postitatud videos.

"See on väga tähtis, sest vaktsiin on meie pääsemine sellest pandeemiast."