Suurbritannia kaitseminister vaktsiinisõjast: EL peab saama täiskasvanuks

Euroopa Komisjon ähvardas laupäeval jälle blokeerida koroonavaktsiini ekspordi Suurbritanniasse, kui AstraZeneca ei täida Euroopa Liiduga kokku lepitud tarnelepingut, teatas The Times.

"Meil on võimalus keelata vaktsiinieksport. See on sõnum AstraZenecale: enne, kui hakkate teistesse riikidesse tarnima, peate täitma oma lepingu Euroopa Liiduga. Me pole Suurbritannialt midagi saanud, kuigi tarnime neile koroonavaktsiine," ütles laupäeval Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace süüdistas Euroopa Liitu vaktsiinitarnete ümber "müüride ehitamises".

"Täiskasvanute asi oleks see, kui Euroopa Komisjon ja mõned Euroopa liidrid ei kasutaks sellist retoorikat," ütles pühapäeval Wallace.

"Euroopa Liit rikub ähvardustega oma ülemaailmset mainet," lisas Wallace.

Suurbritannia valitsus teatas pühapäeval, et Euroopa Liidu vaktsiini ekspordikeeld ei mõjuta koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangute kaotamise ajagraafikut. Euroopa Liidu võimalik koroonavaktsiini ekspordikeeld mõjutaks ainult Suurbritannia mai ja juuni vaktsiinivarusid. Selleks ajaks on kõik üle 50-aastased Suurbritannia kodanikud juba vaktsineeritud.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson teatas pühapäeval, et laupäeval sai esimese koroonavaktsiini süsti 844 285 inimest. Kokku on Suurbritannias koroonaviiruse vastu vaktsineeritud umbes 28 miljonit inimest - üle poole täiskasvanud elanikkonnast.

Euroopa Liidu juhid korraldavad neljapäeval virtuaalse tippkohtumise, et otsustada, kas jätkata ähvardustega blokeerida vaktsiinide eksport Suurbritanniasse.

"Ma tõesti loodan, et Euroopa Liit ei kehtesta ekspordikeeldu. Suurbritannia vaktsineerimiskampaania on graafikust mõnevõrra ees ja igasugune viivitus võib meie plaanid segamini lüüa," ütles Warwicki ülikooli professor ja Suurbritannia valitsuse meditsiininõunik Mike Tildesley.