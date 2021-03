"AK.Nädal" uuris, kuidas muusikud end piiranguajal ära elatavad

Muusikute sissetulek sõltub peamiselt, et mitte öelda täielikult, esinemistest. Esinemispaus aga muudkui venib ja venib, seega on nii mõnedki loomeinimesed keerulises olukorras. Millised tagavaraplaanid on käiku võtnud Eesti muusikud, kes olude kiuste siiski oma kutsele kindlaks jääda soovivad?

Kui COVID-ist tingitud kultuuripaast Philly Joe jazziklubi lavatuled näitlikult öeldes kustutas, said omanikud aru, et tuleb mõelda välja varuplaan.

"Ikaldus on pehmelt öeldud selle kohta, mis toimub. Võib öelda, et katastroof või elu maal muusiku vaatenurgast on läbi saanud," ütles muusik Reigo Ahven.

Ahvena sõnul on muusiku jaoks psühholoogiliselt keeruline leppida sellega, et piirangute ajal teda vaja ei ole. "Psühholoogiline komistuskivi on päris tugev, mis puudutab seda tunnet, et muusikut tegelikult enam vaja ei ole, et tema muusika on tasuta sul Spotifys ja tema enda isik ei ole enam kellegi mure," lausus ta.

Ahvena sõnul on voogedastusplatvormide majandusmudel olnud muusikutele pikka aega ebatulus. Kui tavaliselt kompenseerib tasuta internetis muusika jagamist muusiku muu tegevus, siis pikale veninud paus on andnud aega selle üle mõtiskleda ja ise olukorda muutma hakata.

"Muusik voogedastusplatvormilt raha praktiliselt ei saa, vähem kui null koma üks protsenti kõikidest maailma muusikutest teenivad sealt midagi ja nemad on need superstaarid. Ülejäänud muusikud, nad annavad oma muusika ära, aga ei teeni isegi murdosa sellest, mis salvestatud muusika tootmiseks on vaja läinud, rääkimata töötundidest. Meil tekkis mõte paari aatekaaslasega, kellel on startup minevik, et teeksime voogedastusplatvormi, mis seda muudab," räääkis Ahven.

Muutus, mida Ahven koos meeskonnakaaslastega ellu tahab viia, on see, et muusikud saaksid ausalt tasutud. Startupi nimi Fairmus kätkebki endas kahte sõna – fair trade ehk õiglane kaubandus ja muusika.

Ahven loodab, et taolised õiglased hüvitised muusikutele nende tehtud töö ja panuse eest võiksid tulevikus paremini aidata üle elada pikale venivaid pause esinemisgraafikus.

Aastakümneid lavalaudadelt tuttav Mihkel Mattisen võttis aga vastu uue väljakutse oma muusikukarjääris ning rakendab oma kogemusi ja kirge muusika vastu uues ametis. Alates sügisest on ta Kadrina keskkoolis muusikaõpetaja.

"The Swingersi trummar Peep Kallas õpetab Kadrina muusikakoolis trumme ning tema juures õppis Kadrina keskkooli direktor kes, oli Peebu käest küsinud, et huvitav, kas Mihkel ei tahaks tulla meile muusikaõpetajaks," lausus Mattisen.

Ja nõnda saidki Kadrina keskkooli õpilased endale õpetaja, kes mitte ainult teoorias tugev ei ole, vaid ka praktikas.

"Iga nädala tundi ma valmistan põhimõtteliselt ette nagu uut nii-öelda loengkontserti. Minu eesmärk on ka see, et õpilastel tekiks huvi muusika vastu. Et see, mida ma neile räägin ja näitan ja mängin, laiendaks nende silmaringi ja pakuks huvi, et ei oleks tulemus vastupidine ehk ma ei hirmutaks neid muusika juurest eemale," rääkis Mattisen.

Mattisen loodab küll, et peagi saavad muusikud taas lavale esinema ja kontserte andma. Pianisti sõrmed juba kibelevad. Uus amet on aga nii südamelähedaseks saanud, et sellest ta loobuda ei kavatse.

"Võin öelda, et mulle on hakanud niimoodi meeldima, et ma oleks vist valmis isegi ühe kooli veel juurde võtma sügisest. Isegi võib-olla endale üllatuseks, et see meeldib mulle rohkem, kui ma oleks ise ka osanud oodata," lausus Mattisen.