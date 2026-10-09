USA immigratsiooniametnikud tulistasid New Yorgis autos istunud meest

USA immigratsiooniametnikud tulistasid neljapäeval New Yorgis Marble Hilli linnaosas autos istunud meest ja haavasid teda. Tulistamise ajal viibis autos ka viieaastane laps.

Pärast president Donald Trumpi ametisse naasmist on USA föderaalsed immigratsiooniametnikud tulistanud vähemalt 21 inimest, kellest seitse on hukkunud.

Tulistamisjuhtumid on kutsunud esile meeleavaldusi üle kogu riigi.

Kriitikute hinnangul on Trumpi surve väljasaatmiste hoogustamiseks viinud üha sagedamate vägivaldsete kokkupõrgeteni. Samuti heidetakse valitsusele ette katseid päästa asjaosalisi ametnikke vastutusest.

Trump on korduvalt väitnud, et paljud sisserändajad tuleb riigist välja saata, süüdistades neid üldistavalt finantspettustes ja vägivallakuritegudes.

"Esialgsetel andmetel piirasid ametnikud mehe ja viieaastase lapse autos ümber ning avasid seejärel tule," teatas New Yorgi linnapea Zohran Mamdani avalduses.

"Rääkisin telefonitsi president Trumpi ja sisejulgeolekuminister Mulliniga, et leppida kokku ametnike tulistatud mehe vabastamises, kuid läbirääkimised ei andnud tulemusi," lausus Mamdani hilisõhtusel pressikonverentsil.

Linnapea sõnul nõudis ta Trumpi administratsioonilt immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) operatsioonide lõpetamist New Yorgis.

"Need tegevused muudavad linna ohtlikumaks," ütles Mamdani. "See linn soovib ICE-i lahkumist. Soovime ametit eemale oma linnast, koolidest, haiglatest, tänavatelt ja lastest."

Linnapea kinnitusel laps autos füüsiliselt viga ei saanud. New Yorgi politseikomissar Jessica Tisch märkis, et politsei kontrollis lapse heaolu ning toimetas ta pereliikme hoole alla.

Sisejulgeolekuministeerium (DHS), mille haldusalasse ICE kuulub, teatas avalduses, et ametnikud viisid New Yorgis Bronxi linnaosas läbi sihipärast kinnipidamise operatsiooni varasema kriminaalkaristusega Dominikaani Vabariigi kodaniku vahistamiseks.

Politseikomissar Tischi sõnul oli 28-aastast meest New Yorgis varem kahel korral – 2023. ja 2025. aastal – vahistatud.

"Vahejuhtumi käigus avas ICE ametnik teenistusrelvast tule ning kriminaalkorras karistatud ebaseaduslik sisserändaja sai vigastada," teatas sisejulgeolekuministeerium, lisades, et ametnikud andsid kannatanule kohe esmaabi. "Isik on elus ja viibib kohalikus haiglas."