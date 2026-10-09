X!

USA immigratsiooniametnikud tulistasid New Yorgis autos istunud meest

Välismaa
New Yorgis toimunud tulistamine
New Yorgis toimunud tulistamine Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stephanie
Välismaa

USA immigratsiooniametnikud tulistasid neljapäeval New Yorgis Marble Hilli linnaosas autos istunud meest ja haavasid teda. Tulistamise ajal viibis autos ka viieaastane laps.

Pärast president Donald Trumpi ametisse naasmist on USA föderaalsed immigratsiooniametnikud tulistanud vähemalt 21 inimest, kellest seitse on hukkunud. 

Tulistamisjuhtumid on kutsunud esile meeleavaldusi üle kogu riigi. 

Kriitikute hinnangul on Trumpi surve väljasaatmiste hoogustamiseks viinud üha sagedamate vägivaldsete kokkupõrgeteni. Samuti heidetakse valitsusele ette katseid päästa asjaosalisi ametnikke vastutusest.

Trump on korduvalt väitnud, et paljud sisserändajad tuleb riigist välja saata, süüdistades neid üldistavalt finantspettustes ja vägivallakuritegudes.

"Esialgsetel andmetel piirasid ametnikud mehe ja viieaastase lapse autos ümber ning avasid seejärel tule," teatas New Yorgi linnapea Zohran Mamdani avalduses.

"Rääkisin telefonitsi president Trumpi ja sisejulgeolekuminister Mulliniga, et leppida kokku ametnike tulistatud mehe vabastamises, kuid läbirääkimised ei andnud tulemusi," lausus Mamdani hilisõhtusel pressikonverentsil. 

Linnapea sõnul nõudis ta Trumpi administratsioonilt immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) operatsioonide lõpetamist New Yorgis.

"Need tegevused muudavad linna ohtlikumaks," ütles Mamdani. "See linn soovib ICE-i lahkumist. Soovime ametit eemale oma linnast, koolidest, haiglatest, tänavatelt ja lastest."

Linnapea kinnitusel laps autos füüsiliselt viga ei saanud. New Yorgi politseikomissar Jessica Tisch märkis, et politsei kontrollis lapse heaolu ning toimetas ta pereliikme hoole alla.

Sisejulgeolekuministeerium (DHS), mille haldusalasse ICE kuulub, teatas avalduses, et ametnikud viisid New Yorgis Bronxi linnaosas läbi sihipärast kinnipidamise operatsiooni varasema kriminaalkaristusega Dominikaani Vabariigi kodaniku vahistamiseks.

Politseikomissar Tischi sõnul oli 28-aastast meest New Yorgis varem kahel korral – 2023. ja 2025. aastal – vahistatud.

"Vahejuhtumi käigus avas ICE ametnik teenistusrelvast tule ning kriminaalkorras karistatud ebaseaduslik sisserändaja sai vigastada," teatas sisejulgeolekuministeerium, lisades, et ametnikud andsid kannatanule kohe esmaabi. "Isik on elus ja viibib kohalikus haiglas."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

uus telemäng

ROKKMUUSIKAL

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:25

Raadiouudised (09.10.2026 15:00:00)

15:22

Taani käsipallur kordas 25 aastat vana rekordit

15:05

Suurema üleujutusriskiga piirkonnas võib kodukindlustus rohkem maksta

14:58

Kunstnike liidu toetusoksjon jätkub reedel

14:54

Novak Djokovic piirdus Shanghais ühe matšiga

14:51

Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemise põhjus oli suur koormus

14:48

Rahvusooper Estonia solistid nõuavad peadirektor Ott Maateni ametist lahkumist Uuendatud

14:36

Merz: Schröderi osalemine Putini sünnipäeval oli amoraalne

14:21

USA immigratsiooniametnikud tulistasid New Yorgis autos istunud meest

14:21

Mari-Liis Jakobson: kas seilame vähemusvalitsusega lõpuni?

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

06:32

Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande

08.10

Sõja 1688. päev: Ukraina ründas kaht suurt Vene naftatehast Uuendatud

14:48

Rahvusooper Estonia solistid nõuavad peadirektor Ott Maateni ametist lahkumist Uuendatud

13:50

Ukraina laiendab droonirünnakuid Yandexi andmekeskustele Uuendatud

08.10

Keldo: Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetusest tanklate hindadesse vaid pool Uuendatud

08.10

Ajateenistusest kõrvalehoidjate arv on viimastel aastatel järjest vähenenud

06:56

Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol

08.10

Veski: sanktsioonid Solikamski tehasele võivad kahjustada kogu Euroopa majandusjulgeolekut

08.10

Kunstnike liidu toetusoksjon peatati võimaliku küberrünnaku tõttu Uuendatud

08.10

Herem: Eesti kaalub Dataseli uut kompromissettepanekut Uuendatud

ilmateade

SPORT

15:22

Taani käsipallur kordas 25 aastat vana rekordit

14:54

Novak Djokovic piirdus Shanghais ühe matšiga

14:17

Raske põlvevigastuse saanud Eesti U-21 koondislane läheb operatsioonile

13:43

A'ja Wilson valiti viiendat korda WNBA kõige väärtuslikumaks mängijaks

loe: kultuur

14:51

Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemise põhjus oli suur koormus

14:48

Rahvusooper Estonia solistid nõuavad peadirektor Ott Maateni ametist lahkumist Uuendatud

13:56

PÖFF Shortsi rahvusvahelisse võistlusesse jõudis kaks Eesti filmi

13:34

Heleza avaldas debüütalbumi "Mis oleks võinud olla?"

loe: eeter

13:49

Psühholoog: hommikune skrollimine röövib võimaluse värske peaga mõelda

11:37

Liisbeth Kirss: grillzide kandmisel tuleb ilu nimel mugavusest loobuda

10:34

Suure muusikamängu juht Birgit Sarrap: tuleb ette ka ootamatuid olukordi

10:01

Ivo Linna: "Mnemoturniiri" suurim võlu peitub omavahelistes naljades

Raadiouudised

12:25

Tartu linn väljastas esimese ehitusloa Uue-Karlowa arendamiseks

12:25

Ilm on tuuline ja vihmane

12:25

Raadiouudised (09.10.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (09.10.2026 09:00:00)

08.10

Päevakaja (08.10.2026 18:00:00)

08.10

Kaubandus-Tööstuskoda soovib diislikütuse aktsiisi ajutist langetamist

08.10

Nobeli kirjanduspreemia pälvis Anne Carson, eesti keeles on seni ilmunud vaid tema valikkogu

08.10

Kirde-Eesti linnad kahtlevad kaasava eelarve otstarbekuses

08.10

Siseministeerium: EKÕK sundlõpetamisest on vara rääkida

08.10

Valitsus valmistab ette elektri- ja küttearvete kompensatsiooni kodutarbijatele

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo