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Kunstnike liidu toetusoksjon jätkub reedel

Eesti
EKL toetusoksjoni näitus
EKL toetusoksjoni näitus Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Eesti Kunstnike Liidu (EKL) toetusoksjon jätkub reedel kell 18 ARSi kunstilinnakus ja veebis. Eesti Kunstioksjonid OÜ (EKO) tehniline meeskond on neljapäevase tõrke põhjuse välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud.

EKO juhatuse liikme Andres Veske sõnul tekkis tõrge EKO oksjonirakenduses. Esialgne kahtlus küberrünnakule kinnitust ei leidnud. Tõrke põhjustas oksjonikeskkonna erakordselt suur koormus, kuigi korraldajad olid suureks huviks valmistunud, ei pidanud üks osa oksjonirakendusest koormusele vastu. Zone'i poolt pakutav serveriteenus toimis tõrgeteta. 

"Vabandame kõigi kunstihuviliste ees. Oleme eilsest õhtust peale tegelenud rikke põhjuse väljaselgitamisega ja kaasanud eksperte, et oksjonikeskkond peaks koormusele vastu. Leidsime tõrke põhjuse, parandasime selle ja testisime süsteemi põhjalikult," ütles Veske. 

"Saime neljapäeval esimese töö müüdud, kui algasid tõrked oskjonikeskkonnas. Me alguses ei teadnud ju, miks ta ei tööta. Siis arvasime, et on küberrünnak. Pärast selgus, et pole. Tõrke põhjustas hoopis üks rakenduse osa, mis oli meie enda oma," sõnas Veske.

"Oleme kaasanud eksperte mitmest kohast, ka riiklikul tasemel. Oleme keskkonda testinud ja kõik töötab tõrgeteta," lisas Veske. "Ükski meie eelnev oksjon pole selliseid tõrkeid kogenud. Nüüd, kus me võimendasime tulemüüre ja turvalisust, oli see meie rakenduse jaoks liig. See on kahetstsväärne ja me vabandame kõigi ees, kes ei saanud neljapäeval pakkumist teha," lausus ta.

Kuna tehnilise tõrke tõttu ei pruukinud kõik pakkumised süsteemi jõuda või tehtud pakkumised võisid kustuda, palutakse kõigil oksjonikeskkonnas enda pakkumised üle kontrollida ja vajadusel pakkumised uuesti teha. See puudutab nii tava- kui ka automaatpakkumisi.

Neljapäevasel oksjonil müüdi üks teos, Jüri Arraku "Tiiger". EKO esindaja ja oksjoni läbiviija Reigo Kuivjõgi sõnul on ostjaga ühendust võetud ja alustatud tavapäraste müügidetailide täpsustamist. 

"Töö müüdi kõrge hinnaga. Ostja oli päris inimene, mitte võtlskonto," lisas Veske.

Reedel jätkub oksjon Arraku teosega "Mängud ümber puu" (1. päev, 2. teos) ja kestab kuni Viktor Karruse teoseni "Legend" (2. päev, 26. teos). Laupäevane oksjon algab kell 15 Flo Kasearu teosega "Homne on seljas" (2. päev 27. teos).

"On äärmiselt kahetsusväärne, et EKO oksjonikeskkond ei pidanud vastu. Suurt huvi me ootasime, kuid tehniline tõrge oli ebameeldiv üllatus. Oleme saanud oksjoni korraldajalt kinnituse, et oksjonikeskkond on parandatud ja testitud," ütles EKLi president Maarin Ektermann.

Oksjon toimub reedel ja laupäeval ARS-i kunstilinnakus (Pärnu mnt 154, Tallinn). Saal avatakse kell 17. Oksjonil saab osaleda ka veebis aadressil eestikunstioksjonid.ee. Oksjoni viib läbi Reigo Kuivjõgi Eesti Kunsti Oksjonitest.

Eesti Kunstnike Liit korraldab erakorralise kunstioksjoni, kus läheb müüki 162 teost. Oksjoni eesmärk on katta ligi 700 000 euro suurune kahju, mis tekkis liidule kevadel kelmuse tagajärjel.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Sandra Saar

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