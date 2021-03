Venemaa välisministeerium teatas, et ajakirjanikud kinkisid maski Lavrovile pühapäeval tema 71. aasta sünnipäeva puhul.

"Nii mask kui ka loosung sobisid ministrile väga hästi," teatas Venemaa välisministeerium.

Esmaspäeval Hiina välisministri Wang Yiga kohtudes kandis Lavrov aga teistsugust maski, millel polnud kirjas ühtegi loosungit.

Ehkki Moskva elanikud peavad ühistranspordis endiselt kandma näomaske, on Venemaa võimud karmimatest piirangutest see aasta hoidunud.

Venemaa president Vladimir Putin teatas esmaspäeval, et riigis on koroonaviiruse olukord stabiliseerunud. Venemaal on registreeritud koroonaviirusega nakatunute arv 4,5 miljonit. Iga päev registreeritakse Venemaale endiselt 10 000 uut nakatunut.