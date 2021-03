Talibani rünnakud teevad USA vägede Afganistanist lahkumise keeruliseks

Juba 1. maiks peaks USA Talibaniga sõlmitud leppe alusel oma väed Afganistanist välja viima. USA pikima sõja lõpetamine oli üks president Donald Trumpi valjuhäälsemaid lubadusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

President Joe Biden on tunnistanud, et möödunud aasta septembris USA ja Talibani vahel sõlmitud rahulepet on raske täita. Esiteks peaks Afganistan garanteerima, et ei muutu taaskord kasvulavaks rahvusvahelisele terrorismile. Teiseks peaks Taliban lõpetama vägivalla ning otsima kompromissi Lääne toetatud valitsusega Kabulis.

Reaalsus on see, et poolteist kuud enne USA vägede lahkumiskuupäeva pole Talibanil tahet või võimekust omapoolsetest lubadustest kinni pidada. Rünnakud poliitikute, ajakirjanike ja inimõiguslaste vastu on igapäevased. Neljapäeval lendas õhku buss Afganistani valitsuse töötajatega.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kutsus nii USA-d kui ka Talibani siiski oma lepingut järgima.



"Kutsume mõlemat poolt üles jätkama ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2513 toetatud rahulepingu sätete järgimist. Täname Hiina, USA ja Pakistani partnereid jõupingutuste eest säilitada kolmepoolse konsensuse raamistiku elujõulisus ja Afganistani küsimusele rahumeelse lahenduse otsimise eest," ütles minister.

Nii USA kui ka Venemaa on seda meelt, et Taliban peaks Afganistanis osalema võimujagamise protsessis. Keeruline on aga tulla poliitikasse aastakümneid kestnud sõja väljalt ja Taliban tunneb end ka võitjana, kes võib esitada tingimusi.

"Nagu te teate, on Dohas käinud juba mitu kuud afgaanidevahelised läbirääkimised ja uue valitsemissüsteemi moodustamise küsimused otsustatakse seal. See on küsimus, mille otsustavad need kõnelused ja Afganistani rahvas. Ja muidugi pole mingit kahtlust, et tegemist saab olema islamisüsteemiga," rääkis Talibani kõneisik Mohammad Naeem.

Taliban on hoiatanud, et kui USA väed 1. maiks Afganistanist lahkunud pole, tuleb Ühendriikidel olla valmis tagajärgedeks.