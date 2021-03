Venemaa ja Ühendkuningriigi vahel on kogu usaldus kadunud, suhted on külmumispunktis, ent sellegipoolest jääb London Moskva jaoks oluliseks kaubanduspartneriks, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov. Briti välisminister kordas aga Salisbury keemiarünnaku kolmandal aastapäeval, et London peab selle süüdlaseks Venemaad.

Vene esidiplomaat rääkis ajakirjale "Russkaja mõsl" (Vene mõte) antud usutluses, et Briti valitsus ajab viimastel aastatel karmi Vene-vastast poliitikat ning sellega seonduvalt üha uusi sanktsioone kehtestades suurendab survet Venemaale. Lavrov lisas, et Ühendkuningriik on aasta jooksul kolmel korral Venemaa ametnike ja organisatsioonide suhtes piiranguid määranud.

"Selle tulemusena on kahepoolne koostöö märkimisväärses ulatuses katkenud, usaldus kadunud, suhete termomeeter näitab külmumispunkti," tõdes Lavrov.

Rääkides aga kahe riigi majandussuhetest, rõhutas Lavrov, et on korduvalt väljendanud huvi majanduskoostöö laiendamise vastu Ühendkuningriigiga, hoolimata selle lahkumisest Euroopa Liidust, "Lähtume sellest, et Suurbritannia säilitab tulevikus oma rolli Venemaa jaoks olulise kaubanduspartnerina," märkis Vene välisminister.

Lavrov tõi näiteks, et 2020. aastal kasvas kahepoolne kaubavahetuse maht 53,6 protsenti, tõustes 26,6 miljardi dollarini. "Oleme omalt poolt valmis taastama kahepoolsete erialaste koostöömehhanismide töö, kaasa arvatud valitsustevaheline kaubanduse ja investeeringute komitee, aga ka kõrgetasemelise energeetikadialoogi," ütles Vene välisminister.

Lavrov lisas, et Moskva hinnangul ei saa kahepoolse koostöö potentsiaali täies mahus realiseerida nii kaua, kuni ei taastu tasakaalustatud poliitiline dialoog. "Me jääme avatuks koostööle Suurbritanniaga sel määral, kui valmis on selleks London," ütles Lavrov.

London: Skripalide mürgitamise korraldas Moskva

Briti välisminister Dominic Raab ütles neljapäeval, kui möödus kolm aastat poolt vahetanud Vene luuraja Sergei Skripali mürgitamisest Salisburys, tehtud avalduses, et London peab juhtunud süüdlaseks Moskvat.

"Meie hinanng jääb muutumatuks: Venemaa valitsus vastutab selle rünnaku eest," ütles Raab.

Avalduses lisatakse, et sama keemiarelvaga rünnati Venemaa territooriumil ka Aleksei Navalnõid. "Sellised rünnakud on lubamatud. Me kutsume Venemaad üles viima läbi uurimine, täitma oma kohustusi, mis on kirjas keemiarelvade keelustamise konventsioonis ning teavitama Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) oma tööst Novitšokiga," ütles Raab. Novitšok on keemiarelv, mille jääke leiti nii Skripali ja tema tütre, kui ka Navalnõi organismist.

4. märtsil 2018 mürgitati Salisburys Inglismaal Sergei Skripal, Venemaa sõjaväeluure GRU endine ohvitser, ja tema tütar Julija Nõukogude Liidus ja Venemaal aastatel 1971–1993 välja töötatud ja toodetud Novitšoki perekonda kuuluva tugevatoimelise närvimürgiga. Esialgne juurdlus pidas väga tõenäoliseks, et mürk oli pärit Venemaalt. Briti tollane peaminister Theresa May nimetas juhtunut "sõjalise agressiooni aktiks Suurbritannia kodanike vastu Suurbritannia territooriumil". Ühendkuningriik süüdistas avalikult Venemaad Skripalide tapmiskatsega seotuses ning keemiarelvade keelustamise konventsiooni rikkumises. Sellele järgnes Vene diplomaatide väljasaatmine peamiselt Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikidest.

Vene saatkond Londonis lükkas oma neljapäeval tehtud avalduses Briti valitsuse kriitika tagasi.