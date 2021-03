Läti käibemaksulangetus puu- ja köögivilju odavamaks ei teinud

Läti langetas 2018. aastast piirkonnale omaste puu- ja köögiviljade käibemaksu 21 protsendilt viiele. Eelmine valitsus tegi rahandusministeeriumile ülesandeks uurida, kas sellel hindadele ka mingit mõju on olnud ja nüüd on analüüs valmis.

Leedu, Läti ja Eesti poodide võrdluses ei saa öelda, et käibemaksu soodusmääral riikide võrdluses hindadele mingisugune selge mõju oleks. Rimi, mille hindu ka võrreldi, ütleb siiski, et käibemaksu langetus Lätis jõudis osaliselt ka inimesteni, kuigi konkurentsiolukorra tõttu on sealne hinnatase kohati Leedust ja Eestist kõrgem.

"Seda üheselt ei saa väita, aga konkurents on Lätis suurte kettide poolest väiksem kui Eestis ja Leedus. Leedus jaguneb turg praktiliselt viie-kuue mängija vahel, Eestis viie mängija vahel ja Lätis on kaks suuremat tegijat," kommenteeris Rimi Eesti ostujuht Maris Rannus.

Põllumajandus-kaubanduskoja, mis eelmisele valitsusele ka ettepaneku tegi Eestis samuti puu- ja köögivilja käibemaksu langetada, leiab, et maksulangetus aitaks Eesti põllumehi.

"Põhiküsimus on selles, kuidas kodumaiseid puu- ja köögivilju, marju muuta tarbijatele rohkem kättesaadavaks; kuidas soodustada kodumaist tootmist ja nende toodete turustamist. Ja selles osas, ma arvan, on siin väga palju teemasid ja küsimusi, mida see uuring ei käsitlenud," ütles põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus.

Rahandusministeeriumi arvutustel võiks sooduskäibemaksu kehtestamine viia eelarvest kuni 18 miljonit eurot maksutulu. Ministeeriumi hinnangul oleks maksusoodustuse asemel mõistlikum kasutada siiski otsetoetusi.

"Otsetoetused on sihitumad. Need adresseerivad ja neid on võimalik adresseerida võimalikult täpselt sihtrühmale, mida maksusoodustuse puhul teha ei ole võimalik. Kui me kehtestame madala käibemaksumäära, siis sellest saavad võitu ka tootjad, kes ei asu Eestis, aga toodavad neidsamu puu- ja juurvilju ning marju või laiemalt toiduaineid, millele Eestis madalam käibemaksumäär kehtiks," põhjendas rahandusministeeriumi osakonnajuht Marek Uusküla.

Praegusel koalitsioonil pole plaanis makse muuta.