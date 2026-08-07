X!

Sulev Pert: Eesti hinnakasv oli juulis euroala aeglaseim

Arvamus
Kauplus.
Kauplus. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Arvamus

Ebasoodsate ilmaolude ja kallinevate sisendihindade mõju võib tarbijahindadesse tugevamalt kanduda selle aasta lõpus ja järgmise aasta alguses, kirjutab Sulev Pert.

Statistikaameti andmetel püsis hinnakasv Eestis juulis teist kuud järjest aeglane, ulatudes aasta võrdluses 2,2 protsendini. Euroala keskmine hinnakasv on samal ajal püsinud kolme protsendi läheduses ning euroala riikidest oli Eesti hinnakasv juulis kõige aeglasem.

Varem on seda juhtunud vaid korra, 2020. aastal koroonakriisi alguses. Eelneva kuuga võrreldes tõusis hinnatase 0,5 protsendipunkti, mis tuli prügiveo, veeteenuste ning üüri kallinemisest.

Hinnakasvu aeglustumise on peamiselt tinginud toiduainete odavnemine. Juulis oli tarbijate toidukorv isegi 1,6 protsenti odavam kui aasta varem. Enim on odavnenud või ja piimatooted.

Euroala toiduhindadega võrreldes on suuremad erinevused hooajaliste toiduainete hindades: Eestis on tänavu eriti märgatavalt odavnenud puu- ja köögiviljad. Juulis olid puuviljade ja köögiviljade hinnad vastavalt 11 ja 4 protsenti väiksemad kui aasta eest, samal ajal kui euroalal need hinnad tõusid. Erinevus võib osaliselt tulla tänavustest soodsamatest ilmaoludest Balti riikides ja Poolas.

Hilissuvel ja sügisel selgub, kui suurt kahju on tekitanud põud Lõuna-Euroopa põllumajandussaagile. Ebasoodsate ilmaolude ja kallinevate sisendihindade mõju võib tarbijahindadesse tugevamalt kanduda selle aasta lõpus ja järgmise aasta alguses.

Energiahindadest avaldas juulis enim mõju elektri hinna neljaprotsendiline odavnemine juuniga võrreldes. Soome odav tuumaelekter aitas tuua Eesti elektri börsihinna 44 euroni megavatt-tunni kohta, samal ajal kui Kesk-Euroopa riikides kerkis elektri hind kuumalaine tõttu 100–150 euroni megavatt-tunni kohta. Ka august on Eestis alanud väga soodsate elektrihindadega. Sügiskuudel võivad aga Põhjamaade madalad veetasemed ja elektrijaamade hooldusremondid põhjustada hinnatõusu.

Nafta hind kõikus juulis 70–100 dollari vahemikus barreli kohta. Heitlikud kütusehinnad mõjutavad kõige vahetumalt transporditeenuste hindu, kuna veonduses ulatub kütuse osakaal neljandikuni ettevõtete kogukuludest.

Peale ilmast tingitud ajutiste tegurite on Eesti hinnakasvu teiste euroala riikidega võrreldes tagasi hoidnud ka pikemat aega kestnud hinnalangus riidekaubanduses ja kindlustuses. Riiete odavnemine võib olla suures osas tingitud impordihindadest, sest jaekaubanduse juurdehindlused püsivad märkimisväärsed. Ka kindlustuses on konkurents sundinud ettevõtteid leidma võimalusi, kuidas hindu langetada.

Eesti Pank prognoosib käesolevaks aastaks hinnakasvu 3,4 protsenti.

 Kommentaar ilmus algselt Eesti Panga blogis.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

14:05

Kärt Pormeister: tehisaru võlu ja valu juuras

10:06

Õnne Pillak: kes tahab, saab eesti keele selgeks

09:27

Ivo Visak: enne pärisaru ja siis tehisaru

05.08

Erik Gamzejev: mis saab Ida-Virumaast pärast 340 miljoni euro ärakulutamist?

06.08

Rait Kallus: kas Eesti planeerib tuleviku liiklust mineviku järgi?

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

06.08

Birk Rohelend: ajalugu ei mahu ühte lihtsustatud narratiivi

27.07

Kertu Saks: ärme kaota muuseumidest eksperditeadmisi

27.07

Karin Hallas-Murula: Estonia juurdeehitis ei ole vastuolus UNESCO eeskirjadega

VIIMASED UUDISED

21:17

Omniva asus klientide pakke kümnete kilomeetrite kaugusele ümber suunama

21:15

USA senat võttis vastu ulatusliku Moskva-vastaste sanktsioonide eelnõu

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

21:08

Taro teatas kahe idapiiri lõigu valmimisest Uuendatud

20:28

Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan allkirjastasid ühise kaitselepingu

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

20:06

Tais tappis 14-aastane poiss kodus oma vanavanemad ja kuus inimest koolis

20:03

Viipekeelsed uudised

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

19:31

Luurekeskus: Venemaa vallutas juulis Ukrainas alla 40 ruutkilomeetri

19:29

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:13

Mati Kaal: inimesega harjunud karu on pea võimatu ümber harjutada

19:12

Poolatari otsustav minek tõi talle kollase särgi

19:03

Riigikogu aknaalused veel kaaluvad, kes võiks olla presidendikandidaat

18:49

Ukraina õhurünnak tabas Wildberriese ladu Jekaterinburgis Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo