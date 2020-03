Ka Eesti kirikutes valmistutakse koroonaviiruse levikuks

Eesti kirikud teevad ettevalmistusi võimalikuks koroonaviiruse levikuks. Varutakse maske, soovitatakse vältida kätlemist ja pakutakse kõigile võimalust käte desinfitseerimiseks. Samas kinnitavad konfessioonide esindajad, et paanikaks pole põhjust ja jumalateenistused ära ei jää.

Katoliku kiriku Tallinna Peeter-Pauli katedraalis on ära võetud pühitsetud vesi, mida kirikusse sisenejad puudutasid.

"Kui kristlased tulevad pühakotta on komme teha veega ristimärk. Praegu üldkasutatava vee oleme ära võtnud. Teiseks on katoliku liturgias koht, kus soovitakse üksteisele rahu Seda kättpidi me enam ei soorita vaid kummardame kõrvaistuja poole ja soovime rahu," selgitas Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paas.

Luteri kiriku kogudused said täna elektronkirja Eesti Diakoonialt, kus on soovitused näiteks armulaua jagamiseks.

"Armulauda jagades võime küll kasutada tavapärasest karikast joomise asemel või selle kõrval sissekastmismetoodikat. Kindlasti on oluline seada desinfitseerimisseadmed üles avalikesse kohtadesse – ka koguduse saali," rääkis Eesti Diakoonia juht Avo üprus.

Kirjas meenutatakse ka käte pesemise ja desinfitseerimise vajadust ja seda eriti maakirikutes.

Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ütles, et Eesti suurimas luteri koguduses ei joo armulaualised juba aastaid ühest karikast ning armulaualeib ehk oblaat kastetakse veini.

Koroonaviiruse võimalikuks levikuks valmistub ka kaks Eestis tegutsevat õigeusukirikut. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) metropoliit Stefanus saatis esmaspäeval kogudustele soovitused. Metropoliit soovitas haigetel mitte kirikusse tulla kuid lisas, et paanikaks põhjust pole.

EAÕK peavikaar, ülempreester Mattias Palli ütles, et kui keegi kardab, siis las räägib vaimulikuga nagu õigeusu kirikus on kombeks.

"Muidugi neid üldiselt suudeldavaid või puudutatavaid pindu kirikus võiks rohkem puhastada desinfitseerivate ainetega," lausus Palli

Nevski katedraali külastab palju turiste ning töötajate jaoks on varutud maskid. Ettevaatusabinõud on Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikus (MPEÕK) sarnased Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku omadele. Mõlemad kirkud soovitavad oma liikmetel võtta näiteks osa armulauast.

MPEÕK vaimulik Georgi ütles, te hügieeninõudeid on nende kirikus alati arvestatud. "Põrandat pestakse mitu korda päevas ja ikoone puhastatakse piiritust sisaldava lahusega," rääkis ta.

Jumalateenistusi pole üheski kirikus viiruse ohu tõttu plaanis ära jätta. Samas kinnitasid kõik, et kui olukord peaks muutuma ning terviseamet ning valitsus võtavad vastu uued otsused, siis reageerivad ka kirikud