Koroonaviiruse tõttu mängu- ja spordiväljakuid enam ei suleta

Terviseameti nakkushaiguste osakonnajuhata Hanna Sepp seletab, et kui soojade ilmadega peaksid inimesed hakkama rohkesti väljakutele kogunema võivad need taas kujuneda murekohaks.

"Kui me suudame mänguväljakutel 2+2 reeglit järgida, siis need eraldi ohtu ei kujuta. Eelmisel kevadel oli üheks ajendiks, miks need väljakud kinni pandi, oli see, et meil puudus väga selge teadmine, kuidas see viirus pindade kaudu edasi levib. Kas mänguväljaku pinnad võiks ka endast ohtu kujutada. Täna oleme selles osas julgemad ja pigem pindu kardame vähem, eriti väliskeskkonnas," rääkis Sepp.

Tartu abilinnapea Mihkel Lees kinnitab, et nii politsei kui linnavalitsuse enda järelvalve osakond kontrollivad 2+2 reegli täitmist.

"Hoida tuleb ka inimeste vaimset tervist. Välispordialad, laste mänguväljakud on kindlasti oluline võimalus, kus inimesed saavad käia ennast veel praegu tuulutamas, saavad õue, saavad liikuda. Ka selles kontekstis on spordi- ja mänguväljakute lahti hoidimine praegu minu hinnangul mõistlik otsus," rõhutas Lees.

Füsioterapeut Maive Mõttus ütleb, et vabas õhus treenimine mõjub vaimsele tervisel paremini kui jõusaali külastus. Spordiväljakud sobivad just jõutreeniguks.

"Kui me liikumissoovituste peale mõtleme, siis nädalas 150-300 minutit mõõdukat võt kõrgema intensiivsusega aeroobset tegevust, lisaks soovitatakse teha veel kaks kuni kolm korda nädalas jõutreeningut või suurematele lihasgruppidele jõuharjutusi. See sobib iseseenesest kõigile," rääkis Mõttus.

Ta soovitas ka lapsevanematel näiteks jalutuskäigul laps kukile võtta või proovida trenn ära teha lapsega mänguväljakul aega veetes.