Tartu südalinna kultuurikeskuse idee tekitab vaidlusi

Riikliku tähtsusega kultuuriobjekti rahastusele kandideeriv Tartu südalinna kultuurikeskus on põhjustanud tartlaste seas vaidluse, kas kesklinna park ikka on suure keskuse jaoks õige koht. Ühel pool on allkirju koguv petitsioon pargi loodusliku keskkonna kaitseks, teisalt ütleb linn, et pargikeskkonda ehitis ära ei riku.

Südalinna kultuurikeskuse ehk SüKu katuse alla on plaanis tuua Tartu linnaraamatukogu ja riigile kuuluv Tartu kunstimuuseum. Kui linnavalitsuse sõnul saab hoonet ehitada ka, säilitades pargikeskkonna, siis petitsiooni algatanud tartlane Anna Aljanaki seda ei usu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On tähtsam, et säilib looduslikum koht, kus saavad lapsed mängida, kus saab vabas õhus sündmusi pidada. Tartu on väga roheline, ilus linn ja ma tahaks, et see jääks selliseks," selgitas Aljanaki.

Petitsioon "Peatada kesklinna pargi maharaiumine" on nelja päevaga kogunud ligi 4000 allkirja. Nende seas ka näiteks Eesti Maaülikooli linnaökoloog Mart Külvik, kelle nimi on ka keskuse toetuseks saadetud 550 allkirjaga kultuuritegelase kirjas riigikogule.

Külvik selgitas, et ta toetab hoone ehitamist südalinna, ent täpsemat planeeritud asukohta toetusekirjas ei mainitud.

Üks vähestest SüKu visuaalidest on 2017. aasta Reformierakonna visioonipilt, samas ei ole rahvusvahelist arhitektuurikonkurssi veel tehtud.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul ei tohiks senistes piltides liiga kinni olla. "Hoone ja park peavad moodustama ühtse kokkusobiva terviku, ei ole kellegi eesmärk puutuda kõrghaljastust. Kõik see, mis on siin pargis hea ja tore, kaasaarvatud näiteks laste mänguväljak, peab siin säilima," rääkis Klaas.

Plaanis on puidust kliimaneutraalne hoone, mis võtab pargialast maksimaalselt kolmandiku. See on natuke üle 7000 ruutmeetri.

Aastate jooksul on asukohana arutatud ka üle jõe oleva Atlantise piirkonda, ent seal on linnamaad keskuse jaoks liiga vähe. Samuti on tehtud ettepanekuid tuua kunstimuuseumi uus hoone Eesti Rahva Muuseumi kõrvale.

"Täna on meil olemas Eesti Rahva Muuseum, mis on riigi raha eest ehitatud, mille potentsiaal on kasutamata. Samal ajal on teada, et teatavad maksed on tegemata ja riigil on vaja leida üle seitsme miljoni raha, et need maksed ära teha. Riigil tuleb vaadata väga selgelt, kas teatavate kattuvate funktsioonidega objekt 20-minutilise jalutuskäigu kaugusele on mõistlik teha," kommenteeris ERM-i direktor Alar Karis.

Kas südalinna keskust riik rahastada otsustab, peaks selguma lähikuudel. Keskuse maksumus oleks ligi 60 miljonit eurot.