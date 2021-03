Tuhanded britid tahavad, et karikatuuri näidanud õpetaja saaks tööle naasta

Mitmed Batley gümnaasiumi lapsevanemad protestisid eelmisel nädalal kooli juures mitu päeva. Nende lapsed ütlesid, et kooliõpetaja näitas neile usuõpetuse tunnis Muhamedi karikatuuri.

Batley gümnaasiumi õppealajuhataja Gary Kibble palus eelmisel nädalal vabandust "sobimatu" pildi kasutamise pärast. Väidetavalt oli pilt pärit Prantsusmaa satiiriajakirjast Charlie Hebdo.

Pilti näidanud õpetaja tööleping on uurimise ajaks peatatud. Tema tööle ennistab toetab aga nüüd vähemalt 55 000 inimest. Allkirjade kogumist alustasid sama kooli õpilased.

"Karikatuure on näidatud ka teistes tundides, teiste õpetajate poolt," ütles Batley gümnaasiumi lapsevanem.

"Minu tütar nägi karikatuuri eelmisel aastal ja seda näitas teine õpetaja. See õpetaja on koolis üks parimaid, noor ja mitte üldse rassistlik," lisas lapsevanem.

Petitsiooni alustanud õpilased ütlesid, et karikatuur oli mõeldud alustama arutelu, kuidas rassism välja näeb. "Õpetaja arvas, et rassismi olemust tuleb näidata, et me mõistaks seda. Oleme jälginud, kuidas õpetaja kaitseb klassis kõiki religioone ja me ei usu, et ta on kuidagi rassistlik," teatasid õpilased.

Karikatuuri näidanud õpetaja pole mitu päeva saanud koju minna.

"See, et õpetaja pidi peitu minema, oli väga häiriv," ütles kohalik ametnik Robert Jenrick.

Suurbritannia võrdõiguslikkuse komisjoni juhataja Kishwer Falkneri sõnul ei tohiks meeleavaldused laste hariduse omandamist häirida. Samuti leidis Falkner, et õpetaja identiteeti jagavad inimesed seavad õpetaja ohtu.

"Kooli juhtkond tegutseb ja neid tuleb selles usaldada. Õpetaja identiteedi jagamine on lihtsalt vastuvõetamatu," ütles Falkner.