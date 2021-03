Tartu Mänguasjamuuseumi aknanäitus jutustab laste kogumiskirest

Ilmselt on igaüks meist lapsepõlves kogunud näiteks kleepse, kivikesi või kommipabereid. Tartu Mänguasjamuuseumi värske näitus just kogumisele keskendubki.

"Lapsed on ju läbi aegade olnud suured kogujad. Kui nad saavad šokolaadi, siis nad hoiavad oma šokolaadipaberid alles, sest šokolaad seostub millegi heaga. Võib-olla keegi on kinkinud neile kommi, nad hoiavad kommipaberi alles, võib-olla keegi on kinkinud väikese mänguasja, nad hoiavad selle alles. Ja see näitus räägibki sellest, mida lapsed on kogunud ja kuidas nad on suureks kasvanud ja osad neist on jäänudki kogujateks," rääkis Tartu Mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits.

Aknanäitusel saab vaadata Tartu Mänguasjamuuseumi töötajate lapsepõlvekogusid. Kõige populaarsemad kogumisobjektid on loomulikult kommi- ja šokolaadipaberid.

Pärnitsa sõnul oli 1960.-1980.-aastatel väga populaarne näiteks märkide kogumine. "Neid koguti nii, et nad pandi sinna seinavaiba külge ja igaühel oli see soov, et äkki saab siis selle Nu Pogodi sarja kokku või äkki koertega sarja kokku või linnadega sarja kokku. Võibolla kõige naljakam oli kolleeg Mari-Liisi jutt sellest, kuidas kui ta oli väike, siis ta kogus pähkleid, aga need ei olnud niisama pähklid, vaid selleks, et saada pähkleid ta lutsutas poest ostetud šokolaadipähklitel šokolaadi ümbert ära ja hoidis pähklid alles."

Need, kelles on kogumiskirg ka täiskasvanuna säilinud on akendele seadnud ka osa oma praegustest kogudest. Kuna möödunud aastal samal ajal muuseumiakendel toimunud näitus "Aken sinu lapsepõlve" osutus väga populaarseks, teadis muuseumirahvas kohe, kui muuseumid taas suleti, et ka seekord tuleb midagi välja mõelda. Näitus jääb avatuks vähemalt paariks kuuks.

"Muuseumis peab saama käia. Ja kultuuri peab saama tarbida. See hoiab inimesed rõõmsad, õnnelikud ja hoiab nende vaimse tervise selle koha peal, kus ta olema peab," rääkis ta.