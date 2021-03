Islamistide pealetung peatas Mosambiigis Totali gaasiprojekti

Islamistidest võitlejad hõivasid Põhja-Mosambiigis linna, tappes selle käigus mitu inimest, samuti on oma gaasiprojekti peatamisest regioonis teatanud ka Prantsuse energiafirma Total.

Võitlejad ründasid Palma linna Cabo Delgado provintsis kolmapäeval, sundides allikate sõnul vähemalt 200 inimest, sealjuures gaasitöölisi, põgenema hotellist, kus nad olid varjupaika otsinud.

Total on peatanud oma tegevuse ka varasemate sarnaste rünnakute tõttu.

Kohaliku meedia teatel tapeti rünnakus vähemalt seitse töölist, nende seas üks Lõuna-Aafrika Vabariigi kodanik.

Töö jätkamine gaasiprojektil peatati, teatas Total avalduses. Prantsuse energiafirma töölisi teadete järgi tapetud ei ole.

Ühe töölise sõnul on linn hävitatud ja mitmeid inimesi surnud.

Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch (HRW) teatas, et tunnistajate sõnul lebasid mitmed surnukehad tänavatel ning et võitlejad tulistasid inimeste pihta valimatult.

Mosambiigi valitsus pole rünnaku kohta alates neljapäevast uut informatsiooni edastanud.

Totali sõnul eeldavad nad, et Mosambiigi julgeolekujõud tegelevad piirkonna enda kontrolli alla saamisega.

Rannikulinnas Palmas elab 75 000 inimest.

"Valitsusväed on Palmast taganenud ja linn on hõivatud," ütles üks julgeolekuallikas. Ühe teise allika sõnul lahingud jätkuvad, kuid linn on langenud.

Palma asub umbes kümne kilomeetri kaugusel veeldatud maagaasi projektist Afungi poolsaarel Tansaania lähistel.

Umbes 80 inimest evakueeriti eelmainitud hotellist reedel veokites, kuid mitut sõidukit rünnati, teatas üks eraturvafirma, mis operatsioonist osa võttis.

"17 autoga konvoi Amarula (hotellist) päästetud inimestega sattus rünnaku alla peatselt pärast lahkumist. Mõned tapeti, kuid paljudel õnnestus põgeneda," ütles allikas.

Need, kes jäid veel hotelli, lahkusid lähedalasuvasse sõjaväekasarmusse, kust nad toimetati paatidel avaldamata asukohta, ütles ta. "Algselt arvati, et nad on tapetud... Neid oli umbes sada inimest," lisas ta.

Mobiilside Palmaga on pärast rünnakut häiritud.

Total, kes on peamine gaasiprojekti investor, jätkas tööd pärast seda, kui see peatati jaanuaris. Regioonis tegutseb veel kuus rahvusvahelist firmat, sealjuures ExxonMobil.

Mitte ükski rühmitus rünnaku eest vastutust võtnud ei ole, kuid möödunud rünnakuid on üha rohkem omaks võtnud Islamiriigi Kesk-Aafrika Provints.