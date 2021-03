Valitsus pikendab piiranguid kuni 25. aprillini

"Kõik need piirangud, mis täna kehtivad, jäävad samasuguseks. Mingeid uusi juurde ei tule, aga kuni 25. aprillini midagi leevendama ka ei hakata. See on ära otsustatud ja tagasi tuleme selle teema juurde kahe nädala pärast olles siis targemad nii nakatumiskordaja, leviku kui ka haigete arvu suhtes," rääkis riigihalduse minister Jaak Aab. "Piirangute mahavõtmist me väga tõsiselt ei arutanud praegusi numbreid vaadates," lisas ta.

Aab tunnistas, et viimastel päevadel on kuulda teadlaste prognoose, et olukord koroonaviirusega võib hakata liikuma positiivsemas suunas. "Aga esialgu me oleme väga, väga kõrgel, haiglas on rekordid ja seepärast olid meil piirangud kehtestatud kuni 11. aprillini ja me otsustasime, et peame sel nädalal igal juhul ütlema, mis neist piirangutest saab. Seepärast tegime otsuse, et need piirangud pikenevad vähemalt kahe nädala võrra ehk siis 25. aprillini," rääkis minister.

Kahe nädala pärast vaadatakse uuesti olukorda kirjeldavaid andmeid ja siis saab rääkida, kas, kus ja mis perspektiivis leevendamine on võimalik, ütles Aab. "Nii, et momendil ei ole see kuidagi aktuaalne," lisas ta.

Küsimusele, kas ka Eesti valitsus mõtleb nagu Soome valitsus juba selle peale, et koostada piirangutest väljumise plaan, vastas Aab, et valitsus ei taha konkreetsete numbrite väljaütlemisega oma tegevusvabadust piirata.

"Teadusnõukoda rääkis ka sellest, et on võimalik selline valem koostada, et kui palju on nakatumisnäitajad 14 päeva kohta, kui suur on nakatumiskordaja R, kui suur on haiglas viibivate haigete arv, COVID-haigete arv või ka haigla intensiivravis viibivate haigete arv. Nemad räägivad konkreetsetest numbritest, kuhu see peab jõudma, enne kui me üldse mingist järk-järgulisest leevendusest saaksime rääkida," selgitas Aab.

Ta lisas, et kui ka hakkab ühiskonna avamine, siis kõik ühe korraga lahti ei lähe, vaid piirangutest väljatulek on järk-järguline.

"Aga nii nagu ma sügisel ütlesin, need on ikkagi väga tinglikud numbrid, me ei saa selliseid numbreid välja käia - siis me paneme iseennast otsustamisel täiesti karpi. Jälgima peab ju tendentse, prognoose, mitte ainult mustvalgeid numbreid. Need on kindlasti ka olulised otsuste tegemisel, aga me peame vaatama kogu ümbritsevat olukorda," ütles Aab.