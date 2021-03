Vladimir Svet: teeme Lasnamäe masstestimise ära

Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks Tallinna suurimas linnaosas oleks tarvis ette võtta ulatuslik masstestimine. See on keeruline, kuid tehtav suursündmus ning teiste riikide kogemus näitab, et see vähendab nakatumist enam kui poole võrra, kirjutab Vladimir Svet.

Nädalaid tähelepanu keskpunktis olnud Lasnamäe linnaosa kõrged nakatumise näitajad panevad mõtlema erinevatele innovaatilistele viisidele, kuidas koroonaviiruse levik kontrolli alla saada. Igati toetan Tartu Ülikooli professori ja teadusnõukoja liikme Krista Fischeri ettepanekut viia Lasnamäel läbi masstestimine Slovakkia eeskujul.

Masstestimise käigus testiti seal umbes kaks kolmandikku täisealisest elanikkonnast. Ligi 5,3 miljoni tehtud antigeeni-kiirtestiga tuvastati 50,5 tuhat nakatunut, kes pidid jääma koos oma perekondadega isolatsiooni. Terve riigi peale avati 5000 testimispunkti ning tervishoitöötajatele appi tuli ka sõjavägi. Nakatumine langes 60 protsendi võrra.

Igapäevaselt kuuleme uutest nakatumise juhtumitest Lasnamäel, kuid see statistika kahjuks ei anna tervikpilti. See-eest masstestimine aitaks kiiresti välja selgitada koroonapositiivseid ning oma staatusest teadlikud inimesed saavad jääda eneseisolatsiooni.

Nüüd on see ka majanduslikult tasuvam, sest Tallinna linn hüvitab esimest haiguspäeva. Usun, et me kõik oleme huvitatud viiruse kontrolli alla saamisest, et saaks suveks tagasi naasta võimalikult tavapärase elu juurde.

Kus siis veel kui mitte Lasnamäel

Lasnamäe linnaosa sobib masstestimiseks väga hästi. Hoolimata elanike suurest arvust on see tegelikult oma olemuselt väga kompaktne. Ajutiste testimispunktide paigutamisel peab mõtlema nende ligipääsetavusele.

Näiteks nädalavahetusel on igati loogiline tõmbekoht kaubanduskeskused. Samuti saab kasutada linna taristut: Lasnamäel paikneb 14 üldhariduskooli ning 28 lasteaeda, lisaks veel teisi munitsipaalasutusi. Nende võimaluste kasutuselevõtt tagab, et valdav enamus lasnamäelasi leiab testimispunkti oma kodu vahetus läheduses.

Lisaks on Lasnamäel üksjagu suuri ettevõtteid, millele peab tähelepanu juhtima. Sealne töö iseloom tihtipeale ei võimalda kaugtöö tegemist ning inimeste vaheliste kontaktide piiramine on märksa keerulisem, kui tavapärases kontoris. Ka nendes ettevõtetes võiks kiirteste kasutusele võtta. Meie ettepanekul koostab praegu tööinspektsioon ettevõtetele juhendit, kuidas saab kiirteste kasutusele võtta.

Lasnamäe masstestimisest saaks musternäidis kogu Eestile

Slovakkias läbi viidud masstestimine oli vabatahtlik, kuid sellest võttis osa enamik riigi tööealiseid elanikke. Testimisest keeldujad pidid jääma koju kümneks päevaks. Selge enamuse valmidus ennast testima näitab, et inimesed on valmis pingutama piirangute leevendamise nimel.

"Inimesed on valmis taolistest algatustest osa võtma, kui see aitab kaasa koroonaviiruse leviku vähendamisele."

Kas lasnamäelased oleks valmis masstestimises osalema? Paar nädalat tagasi Lasnamäe Medicumis eakate hulgas läbi viidud massvaktsineerimine näitas, et inimesed on valmis taolistest algatustest osa võtma, kui see aitab kaasa koroonaviiruse leviku vähendamisele.

Slovakkias viidi üleriigiline testimine läbi kahel päeval ning sama ajaraam võiks ka jääda. 5000 testimispunkti mehitamiseks läks seal tarvis 40 000 inimest, sh 15 000 tervishoiutöötajat. Proportsioone arvestades, võiks jämedalt pakkuda, et Lasnamäele peaks tulema umbes 50 punkti, kus panustaks 150 meedikut ning paarsada abilist. Ei kõla ju sugugi võimatuna?

Kui Lasnamäe kogemus osutub edukaks, saab seda järgnevalt ülejäänus Eestis kasutusele võtta. Eesti rahvas on "Teeme ära!" talgupäeva laadsete suursündmustega tõestanud, et inimesed oskavad suuri ja keerukaid koostööaktsioone teha. Riigi ja kohalike omavalitsuste ametkondade, ettevõtete, tervishoiutöötajate ning kodanike ühispingutusel on suur jõud.

Kutsun üles kõiki osapooli kaaluma ja arutama masstestimise läbiviimist üle Eesti ning pakun, et alustada võiks Lasnamäelt. Kui leiame, et see on tõhus ja viiruse leviku peatamiseks kasulik, siis teeme ära.