Riigikeele eksam 19. aprillil ilmselt toimub

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul on koolide avamine aprilli lõpus vajalik, kuid suure riskiga otsus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on laste huvist lähtuv otsus ja see ei viita sellele, et olukord riigis on kuidagi parem, et inimesed võiksid hakata uuesti rahumeeli reisima ja pidudel käima," sõnas Härma.

Teadusnõukoda soovitas valitsusele haridust puudutavaid piiranguid leevendada piirkondlikult. Valitsus teadusnõukoja ettepanekut ei välista.

Kuigi kontaktõpe on 25. aprillini keelatud, siis 19. aprillil toimuv riigikeele eksam suure tõenäosusega toimub. Haridusminister Liina Kersna sõnul on eksami toimumise lubamisel lähtutud teadusnõukoja soovitusest.

"Teadusnõukoda vastas, et kui olukord ei lähe hullemaks - ja tegelikult on olukord praegu läinud paremaks -, siis võiks selle eksami korraldada kõiki ohutusmeetmeid kasutusele võttes. Terviseametil on 20 000 kiirtesti laos, mida nad oleksid valmis andma koolidele, abiturientidele kiirtestimiseks," rääkis Kersna.

Terviseameti kinnitusel saab kõiki eksamiruumis viibijaid küll kiirtestida, kuid kohustuslikuks seda muuta ei saa. Ohutust eksamiruumis aitab tagada veel ka õpetajate ja välisvaatlejate vaktsineerimine.