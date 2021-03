Riik emiteeris 400 miljoni euro eest lühiajalisi võlakirju

Kõrgeim tootlus, millega võlakirjad eraldati, oli -0,43 protsenti.

Oksjonil osales seitse diilerit, teatas rahandusministeerium.

Rahandusministri käskkirjaga kehtestatud lühiajaliste võlakirjade raamistik võimaldab riigikassal võlakirjaturult operatiivselt vahendeid kaasata ning tasandada igapäevase rahavoo kõikumist.

Raamistik annab võimaluse korduvalt emiteerida kuni 12-kuise tähtajaga diskonteeritud või ülekursiga võlakirju, mille kulukus sõltub emiteerimishetke turutingimustest. Lühiajaliste võlakirjade maksimumlimiit on 2,5 miljardit eurot.

Võlakirjade emiteerimiseks ei seata sisse regulaarset oksjonikalendrit, emissioonid toimuvad reaalse rahavoo vajaduse katteks.

Ükski raamistiku alusel emiteeritav võlakirjaemissioon ei ole avalik emissioon. Võlakirjad on suunatud ainult kutselistele investoritele. Võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE Eesti depositooriumis, börsil noteerimist ei ole kavandatud, kuna võlakirjad müüakse kutselistele turuosalistele.

Lühiajaliste võlakirjade diileriteks on koostöölepingu alusel AS LHV Pank, AB SEB bankas, Swedbank AS, Luminor Bank AS, OP Corporate Bank, Erste Group Bank AG ja Nordea Bank Abp.

Varasemalt emiteeris riigikassa mullu 6. mail 375 miljoni euro väärtuses kuue- ja 12-kuiste tähtaegadega võlakirju, sama aasta märtsis 200 miljoni euro väärtuses võlakirju, samuti kuue- ja 12-kuiste tähtaegadega.

2019. aasta juunis emiteeriti 200 miljoni euro väärtuses võlakirju tähtaegadele kuus, üheksa ja 12 kuud ning mais viidi läbi seitsmepäevane emissioon summas neli miljonit eurot potentsiaalsete operatsiooniriskide kindlakstegemiseks.