Ligi: vaktsineeritutele võiks asuda piiranguid leevendama

Ligi rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et teadusnõukoda soovitab küll valitsusele koroonaviiruse leviku peatamiseks piiranguid, kuid ei ole uurinud nende meetmete vahetut mõju nakatumisele.

Tema sõnul on tuleks hakata vaatama üle piiranguid kohtadele, kus otsene nakatumine pole tõestatud. "Me peame oma strateegia vaatama sedapidi üle, et tuleb vältida eelkõige raskeid juhtumeid. Need on need, mis jõuavad haiglasse, need on need, mis vajavad kiiret kohtlemist ja mis on koheldavad vaktsineerimise kaudu. Suured riskid alla, aga mitte unistada sellest, et saame viirusest lahti," märkis ta.

Ligi rõhutas, et viirusepuhang ei saa niipea läbi ja sellega on tarvis õppida koos elama. Tema sõnul on see aga raske, kui lapsi ei vaktsineerita ja täiskasvanute vaktsineerimisest ei jõuta kolmandikuni veel niipea.

Väga suur osa inimestest jääb Ligi sõnul niikuinii pehme lähenemise poole, millega hoitakse suuri riske ära, väikestega peab aga leppima. Ta märkis, et kui raskeid juhtumeid ära hoida, väheneb ka haiglasolijate arv.

Ligi sõnul on tehtud ära oluline töö vanemaealiste ja eesliinitöötajate vaktsineerimisel. "Sealtkaudu saab ka avada ja vaktsineerimist propageerida. Praegu on nii, et kolmandik kirtsutab nina või ootab Sputnikku. Aga see ei ole avamiseks hea. See toob vaktsineerimise tempot alla," märkis ta.

"Kõik peavad läbi mõtlema ka enda käitumise, võimalused teha kaugtööd, seltskondlikkuse," loetles Ligi. "Minu tees on see, et koroona tuleb suruda tavaliseks haiguseks, mida me ei tõsta teistest nii palju eriliseks, sest kõige saatuslikumad juhtumid on välditud ja mina rõhun sellele."

Need kes on juba aga vähemalt ühe vaktsiinidoosi kätte saanud, võiks riigikogu liikme hinnangul lasta kohtadesse, kus nakatumise tõenäosus on väike. "Õpetajad, politseinikud ja muud vaktsineeritud võiks tasapisi hakata laskma ujulatesse," märkis ta. See rõhutab Ligi hinnangul inimestele, et vaktsineerimisest on kasu ja vaktsineerimist mingil moel ka premeeritakse.

"Kahe nädala pärast väga minimaalses ja piiritletud vormis võiks lasta vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanutel piiranguteta käia," märkis Ligi. "Reisimist ma kindlasti ei soovita, see on asi, mida saab edasi lükata. Aga igapäevased normaalsed tegevused, leiva teenimine võiks tagasi tulla."