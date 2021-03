Jesse: mais-juunis saavad kõik soovijad esimese vaktsiinisüsti

Vaktsiinitootjad on lubanud, et tänavu teises kvartalis suurenevad tarnitavad vaktsiinikogused oluliselt ning praegu pole alust neid mitte uskuda, ütles "Ringvaates" sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse.

"Maikuus saabub see hetk, kus igaüks, kes soovib vaktsineeritud saada, saab endale aja kirja panna. Kõik ei saa ühel nädalal end kirja panna, aga praeguse teadmise järgi, palju meil on vaktsiinikoguseid tulemas, siis mai-juuni jooksul peaksid kõik soovijad oma esimese vaktsiinisüsti saama," lausus Jesse.

Jesse rõhutas, et seda saab öelda tänase teadmise pealt, sest lõplikku kinnitust, millised vaktsiinikogused saavad mais ja juunis olema, tootjatelt ei ole. "Kui oleks, siis saaks registreerimisajad juba digiregistratuuris avada," ütles ta.

Kui käesoleval nädala saabub Eestisse rekordkogus vaktsiine, 64 130, siis aprilli esimese kolme nädala kohta veel täit kindlust pole, nentis Jesse.

Pfizer/BioNTechi puhul on teada, et järgmistel nädalatel kasvavad tarnitavad kogused paari tuhande võrra igal nädalal, AstraZenecal on aga jätkuvalt tarneprobleeme ning nemad teatavad vaid mõned päevad ette järgmise nädala koguse. "Pole siiani kinnitust, kui palju tuleb AstraZenecat järgmisel nädalal," märkis Jesse.

Moderna, mille kogused on kõige väiksemad, on suures osas eraldatud vaktsineerimiseks Hiiumaal, Saaremaal ja Läänemaal, ütles Jesse.

Johnson & Johnsoni vaktsiin jõuab Eestisse esmakordselt aprilli keskpaigas, kuid esialgu on kogused väga väikesed.

Jesse sõnul tähendavad tootjate lubadused, et teises kvartalis suurenevad vaktsiinikogused, et juunikuus peaks tekkima selline olukord, et igaüks, kes vaktsiini soovib, saab ka soovitud vaktsiinisüsti.

"Teised kvartalis vaktsiinikogused oluliselt suurenevad ja meil pole alust tootjaid mitte uskuda," ütles Jesse.