Eestis on süstimise ootel ligi 47 000 vaktsiinidoosi

Eestisse saabunud vaktsiinidoosidest on ligi 88 protsenti inimestele ära süstitud, kuid pea 47 000 doosi on ootel terviseameti laos ning haiglates ja perearstikeskustes.

Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Eva Lehtla ütles ERR-ile, et kokku on Eestisse praeguseks jõudnud 405 630 vaktsiinidoosi, millest reede hommiku seisuga on ära süstitud ligi 88 protsenti ehk 358 671 doosi.

Terviseameti andmetel on nende laos ootel 22 297 vaktsiinidoosi. Täpsemalt on laos 9787 Pfizer/BioNTechi, 7970 AstraZeneca, 2400 Jansseni ja 2140 Moderna vaktsiinidoosi.

Seega on Eestis väljaspool terviseameti ladu ehk perearstikeskustes ja haiglates süstimist ootamas 24 662 vaktsiinidoosi.

"Osa vaktsiinidoose kindlasti manustataks veel täna (reedel – toim.) ja nädalavahetuse jooksul," rõhutas Lehtla. Lisaks peabki teatud osa vaktsiine varus olema, et katta ära juba esimese süsti saanud inimeste teine doos.

Sel nädalal saabub veel 14 600 ja uuel nädalal ligi 37 000 doosi

Lehtla lisas, et reedel peaks laekuma 4800 doosi AstraZeneca vaktsiini ja pühapäeval 9800 doosi Moderna vaktsiini.

Muu hulgas jõudis sel nädalal Eestisse ka 26 910 doosi Pfizer/BioNTechi ja 2400 doosi Jansseni vaktsiini. Neist viimase doosid on Lehtla sõnul praegu pandud ootele, sest uuel nädalal peaks selguma Euroopa Ravimiameti seisukoht vaktsiini kasutamise osas.

Tuleval nädalal jõuab Eestisse aga 20 080 doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiini ja 16 800 doosi jagu AstraZeneca vaktsiini. Seega on kokku oodata 36 880 doosi suurust vaktsiinitarnet.