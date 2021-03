Sõõrumaa lammutaks Linnahalli, viiks kesklinna autoliikluse tunnelisse ja teeks selle tasuliseks

"Raine Karp (Linnahalli arhitekt – toim.) on väga tark arhitekt, ta on ka öelnud, et Linnahalli võib maha võtta," rääkis Sõõrumaa Eesti Ekspressile antud pikemas usutluses.

Teise olulise linnaruumi muutva sammuna viiks Sõõrumaa Mere puiesteel autoliikluse valdavalt tunnelisse ja jätaks maa peale mõlemas suunas ainult ühe sõiduraja.

"Laiendaks linnamüüri äärest rohelist haljasala, praegu on see liiga kitsas, et inimesed seda kasutada saaks. Linnahall maha ja kuni mereni vaba selge promenaad," ütles Sõõrumaa ja lisas, et on plaani ka linnapea Kõlvartile näidanud, kes tundub, et ka mõistab teda.

Sõõrumaa peab Tallinna kesklinna probleemiks transiitliiklust, mis tuleks maa alla viia. Nagu paljudes teistes linnades, peaks Sõõrumaa hinnangul ka Tallinna kesklinnas olema tasuline liiklus.

"See oleks ka autokasutajate hüvanguks. Teeniks 25 miljonit aastas ja ehitaks tunneli, kuhu liiklus suunata ja kõik võidavad," ütles Urmas Sõõrumaa, kes kohtub järgmisel nädalal minister Andres Sutiga, et arutada Patarei Merekindluse jaoks Kredexist laenu saamist.