Madise: tulevik ei ole tume ja segaduste aega tuleb oskuslikult ära kasutada

Ärgem laske hirmu ega lootusetust hinge, sest tulevik ei ole tume ja otsustatud, vaid me ehitame seda ise, ütles esmaspäeval ametivande andnud Ülle Madise riigikogu ees oma esimeses presidendina peetud kõnes. Madise sõnul on vaja rohkem nalja, kergust ja vaimupidet.

Madise ütles, et kõigil Eestis peab olema võimalik tunda end väärtuslikuna ning me mahume siia ära, nii erinevad, nagu oleme. Ta tuletas meelde, et enamikus Eesti paikades on headus ja üksteise aitamine jätkuvalt au sees: lumme jäänud auto aitab naabrimees välja tõmmata ning kurke-tomateid viiakse kotiga naabri ukselingi külge.

Samas tõdes president, et õiguskantslerina töötades nägi ta liiga sageli, kuidas inimesele, kes pühendub teiste jaoks, ei vastata samaga.

"Vajame palju rohkem usaldust ja sooja tunnustust. Arst, ajakirjanik, politseinik, õpetaja, talunik, igaüks meist oma ametis, on välja õppinud asjatundja, kes annab oma parima. Ja usaldust tuleb tõesti väärida. Andagi parim. Meil kõigil oma elus ja töödes," sõnas Madise.

Ta lisas, et viimaste kümnendite katsed inimestele ette kirjutada, kuidas on ainuõige elada, mõelda või tunda, on andnud usaldusele tugeva tagasilöögi ning nüüd tuleb usaldus taastada.

President tõi välja, et õhus on palju sõjahirmu ja maailm meie ümber on ettearvamatu, kuid Eestit on hoolega tugevamaks ehitatud ning palju on veel teha. Hirmu ega lootusetust ei tohi aga hinge lasta.

"Söandan parimas teadmises kinnitada, et tulevik ei ole tume ega otsustatud, me ehitame seda ise. Segaduste ajal tuleb näha enda suurt võimalust ja seda oskuslikult ära kasutada. Oleme seda teinud varemgi. ettenägelikult, kindlameelselt ja elulustiga," lausus Madise. "Nalja ja kergust on rohkem tarvis. Ja vaimupidet."

Ta rõhutas kultuuri tähtsust ning soovitas hinnata oma kultuuritegijaid ning tunda samas alati huvi ka teiste rahvaste elamise viisi ja kultuuri vastu.

Madise ütles, et Eesti tulevik sõltub kõigi laste heast haridusest, sõltumata sellest, kas nad õpivad maakoolis või pealinnas, elavad vanematega, asundusperes või lastekodus või alles õpivad eesti keelt. Eesti keel ja kultuur peavad hästi ja õigesti olema sees tehisarumudelites ning tehisaru peab olema kättesaadav ka väiksematele ja vaesematele, teenima inimkonda.

Ka rääkis president oma kõnes sellest, et on vaja tegutseda, et peredel oleks, kus elada ja lapsi kasvatada ning et lapse sünd ei viiks majanduslikku kitsikusse. Laste- ja peresõbralik Eesti võiks olla Eesti eelseisvate ja kõikide valimiste teemaks.

Tema sõnul saab president teha paremini kuuldavaks, mida oodatakse ja loodetakse kõigis Eesti paigus, kus nähakse kõvasti vaeva, et elu ära ei koliks ja ettevõtlus areneks.

"Pole vaja loovust ja ettevõtlikkust lämmatavaid käske, keelde, tarbetut bürokraatiat ega kõikjale ülevaatajat. Ka seda saab riigipea meelde tuletada. Vajadusel veto vormis," lausus Madise.

Madise sõnul on kõik senised riigipead teinud Eestit paremaks ja suuremaks ning ta tunnustas nende ja president Alar Karise kõrval ka Sirje Karist, kelle töö väärib suurt tunnustust.

"Kui usaldame üksteist, hindame vabadust ja vastutust ning selget sõnumit, julgeme olla head inimesed, usaldame elu, usume Eestisse ja hoiame lootusrikast pilku, on kõik hea võimalik," lausus Madise.

Presidendi kõnet saab täismahus lugeda siit.