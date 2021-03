Sportlased ootavad vaktsineerimisel oma järjekorda

Olümpiamängudeks valmistuvad sportlased ja nende tugipersonal loodab peatselt suuremate vaktsiinikoguste saabumist, et sellega jõuaks nendeni ka vaktsineerimise järjekord.

"Spordirahvas mõistab, et esmalt tuleb ära vaktsineerida eesliinitöötajad ja eakad inimesed," ütles Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles kolmapäeval ERR-ile. Seni on sportlased aga ootel ning loodavad, et suurte vaktsiinikoguste jõudmisel Eestisse avaneb ka nendel võimalus saada kätte COVID-19 viiruse vastased vaktsiinidoosid.

Igal juhul jälgib Spordimeditsiini sihtasutus sportlasi ja nende treeningrütmi, et oleks teada, millal kedagi kõige sobivam vaktsineerida oleks, rääkis Sukles. Selleks on kokku lepitud ka juba vajalikud graafikud, lisas ta.

Suklese sõnul arvestatakse Tokyo suveolümpiamänge silmas pidades umbes 30-40 sportlase vaktsineerimisega ning lisaks ka nende treenerite ja muude abilistega. Ideaaljuhul võiks muidugi ära vaktsineerida ka muud Eesti koondised, lisas Sukles ning tõi näiteks jalgpallimeeskonda hiljuti tabanud ootamatu karantiinivajaduse.

Vaktsiinitootjad on lubanud, et tänavu teises kvartalis suurenevad Eestisse tarnitavad vaktsiinikogused oluliselt ning sotsiaalministeeriumi asekantsleri Maris Jess sõnul peaks kõik soovijad saama mai-juuni jooksul oma esimese vaktsiinisüsti.

Olümpiamängud toimuvad 23. juulist 8. augustini Tokyos. Neile järgnevad 24. augustist 5. septembrini samas kohas toimuvad paraolümpiamängud. Vaktsineeritus olümpiamängudel osalemise eeltingimuseks ei saa.