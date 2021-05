Eesti olümpiasportlased saavad lõpuks vaktsineerima asuda

Eestit suvel toimuvatel Tokyo olümpiamängudel esindavad sportlased ja nende taustajõud said lõpuks võimaluse ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerida, kirjutab Eesti Päevaleht (EPL).

Eesti Olümpiakomitee tippspordijuhi Martti Raju sõnul saavad kõik, kellel on olümpiapilet juba taskus või veel võimalik see hankida ning nende treenerid ja taustajõud esmaspäevast alates nime kirja panna ja Pfizeri vaktsiini saada, edastas EPL. Raju sõnul ei ole nimekiri siiski väga pikk, sest osas sportlasi on juba vaktsiini saanud ning mõned ka haiguse läbi põdenud.

Spordimeditsiini sihtasutuse juht ja olümpiakomitee peaarst Mihkel Mardna tunnistas lehele, et vaktsineerimise võimalus tuli sportlastele liiga hilja, aga hea, et nüüdki. Tema sõnul pidid algse plaani kohaselt sportlased ja nende taustajõud saama vaktsiini juba veebruaris, kuid vaktsiinide tarneraskuste tõttu see plaan nurjus.