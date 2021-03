Terviseamet nakatumise langusest: oleme väga õhukesel jääl

Terviseameti peadirektor asetäitja Mari-Anne Härma ütles, et nakatumiskordaja on Eestis langenud alla 0,9 ja järgmise nädalaga peaks langustrend kiirenema.

"Me liigume mõõdukas langustrendis juba nädal aega. Tänaseks on nakatumiskordaja langenud ka juba alla 0,9," lausus Härma pressikonverentsil.

Ta lisas, et kui olud ei muutu, siis selle ja järgmise nädalaga peaks langustrend ka veidi kiirenema. "Meil on lootust näha esimesi 500-600 nakatumisega päevi juba aprilli keskpaigas või teises pooles," sõnas Härma.

Samas on endiselt riskid olemas ning üle-Eestiline haigustumise intensiivsus on jätkuvalt kõrge. "Meie nakatumise langustrend on veel väga värske ja kõrge haiglaravikoormuse tõttu oleme väga õhukesel jääl," ütles Härma.

Härma rõhutas samas, et intensiivravi surve 60-80 aastaste seas ei pruugi lähinädalatel langeda.

Ta rääkis, et esimesel kohal nakatumises on perekondades nakatumine. See viitab tema sõnul nakatumise ahelate lõppemisele.

Kolmandik nakatumine on aga teadmata, ent töökohtades nakatumine näitab järjest vähenemist.

Väljastpoolt Eestit sissetoodud juhtudes on Härma sõnul näha kasvu, eriti Egiptuse puhkusereisidelt. " Kõik sissetoodud juhud on hetkel on oluline riskikoht Eesti haigestumise kasvule," rõhutas Härma.

Härma sõnul on Eestis tuvastatud 19 Lõuna-Aafrika Vabariigi tüve. "18 neist on sisse toodud, üks on kohalik."

Härma rääkis, et on olnud teateid, et vaktsineerimine ei ole LAV-i tüve juhtumite peal nii tõhus, aga see ei tähenda, et vaktsineerimine LAV-i tüve peal kasutu oleks. "Vaktsineerimine ikkagi töötab, aga ei pruugi olla nii tõhus," sõnas ta.

Härma märkis, et LAV-i tüved ei näita edasi levimise potentsiaali.

Kiik: jutt politseiriigi ehitamisest on alusetu jaburus

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik pidas vajalikuks öelda, et tal on kahju, et viimasel ajal on levinud erinevaid süüdistusi ja vandenõuteooriaid nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) ja sellega seotud seaduste muutmise teemal.

"Eestis on tugev, kestlik õigusriik ja kõik need NETS-i muudatused ja erinevad seadusemuudatused selle raames on tehtud just nimelt selleks, et oleks selgelt ja õiguslikult reguleeritud, mis on ühe või teise asutuse pädevused, mis on need võimalused, milliseid reegleid saab riigis kehtestada ja kuidas käib järelevalve nende täitmise üle," rääkis Kiik.

"Et ehitatakse "politseiriiki" ja muu selline jaburus, see on täiesti alusetu ja seosetu jutt ja mitte mingisugust õiguslikku alust seda väita ei ole. Ja see pole ka lihtsalt inimlikult õiglane nende tuhandete inimeste suhtes, kes panustavad siseturvalisuse valdkonnas, et kriisi lahendada," sõnas Kiik.

"Need seadusemuudatused, mis parlamendis on, et nendega kuidagi inimesi hirmutada on küüniline, vääritu ja seosetu käitumine," lausus minister.

NETS-i tagasilükkamise poolt hääletas nädal tagasi 18 EKRE fraktsiooni saadikut.