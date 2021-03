Video: Eestisse saabus 45 600 doosi AstraZeneca vaktsiini

Kolmapäeval saabus Eestisse 45 600 doosi AstraZeneca vaktsiini, mida on plaanis kasutada nädalavahetusel toimuvatel vaktsineerimistalgutel.

Esmaspäeval saabus Eestisse 19 890 doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiini.

Sel nädalavahetusel vaktsineerivad nii perearstid kui haiglad ja eratervishoiuteenuse osutajad ning kokku soovitakse teha üle 24 000 vaktsineerimise.

Osa vaktsiine süstitakse järgmisel, 5. aprilliga algaval nädalal, kui vaktsiine saabub Eestisse vähem.

Kolmapäeva hommikuse seisuga oli Eestis vähemalt ühe korra vaktsineeritud 198 905 inimest (14,9 protsenti), kuid kella 13 paiku teatas tervise- ja tööminister Tanel Kiik, et vaktsineeritute arv ületas 200 000 piiri.

"Eestis on vähemalt ühe doosiga COVID-19 vastu kaitstud üle 200 000 inimese. Pooled vaktsineeritutest on saanud süsti viimase 3,5 nädala jooksul. Esimese saja tuhande inimese vaktsineerimiseks kulus 10 nädalat. Tempo on kolmekordistunud!"

Vaktsineerimiskuur on lõpetatud ehk kaks doosi on saanud 62 184 inimest (4,7 protsenti).