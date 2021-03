Jaan Ginter: Kuressaare kohtumaja otsus on omajagu ootamatu

Õigusteadlane ja Tartu ülikooli kriminoloogia professor Jaan Ginter märkis kolmapäevase Kuressaare kohtumaja otsuse kohta mõista hukkunutega avarii põhjustaja süüdi mõrvas, et see on kahtlemata omajagu ootamatu.

Ginteri sõnul pole varem taolistes liiklusrikkumise asjades kohtus üles tõstetud võimalust, et rikkujat võiks karistada ka surma tahtliku põhjustamise eest.

"Väga raske liiklusrikkumise puhul tapmise eest karistamise võimalust kaalus prokuratuur ka möödunud suvel Laagna teel ebaseadusliku kiirendusvõistlusega mitme inimese surma põhjustamise puhul. Laagna tee kaasuse puhul läks prokuratuur lõpuks kohtusse siiski ainult likluskuriteo kvalifikatsiooniga, mida Harju maakohus praegu arutab," tõdes ta.

Ginteri sõnul on liiklusrikkumisega surma põhjustamises meil tapmist raske näha seetõttu, et me tavaliselt mõtleme tahtluse all sellist suhtumist, kus inimene tõepoolest soovib kellegi surma.

"Karistusõiguses, nii meil Eestis kui ka teistes riikides, vaadatakse tahtluse puhul siiski mitut erinevat liiki. Kellegi surma eesmärgiks seadmine ja selle eesmärgi saavutamine ehk see, mida me tavaliselt tahtlikule tapmisele mõeldes ette kujutame, tähendaks karistusõiguse mõttes kõige raskemat tahtluse liiki – kavatsetust," selgitas Ginter.

Nii on Ginteri sõnul vahepealseks tahtluse liigiks otsene tahtlus, kus isik küll ei sea kellegi surma eesmärgiks, aga teab kindlasti, et tema tegude tagajärjeks on kellegi surm ning kõige kergemaks tahtluse liigiks on kaudne tahtlus, kus isik küll ei tea kindlalt, et tema tegude tagajärjel keegi sureb, aga ta teab, et see on võimalik ning ta ei tee midagi selle tagajärje vältimiseks. "Karistusõigus ütleb sellise situatsiooni kohta, et isik möönab tagajärje saabumist," ütles ta.

Ginteri sõnul jõudiski Saaremaa kohtuasja puhul maakohus seisukohale, et joobes nii kiiresti sõites ja teel vasakpööret tegevast autost vasakult möödasõitu üritades ei saanud sõidukijuht mitte ette näha, et nii käitudes võib tekkida kokkupõrge, mille tagajärjel võivad inimesed surma saada.

"Kuna ei olnud näha mingisuguseid märke pidurdamisest, siis kohus järeldas, et sõidukijuht ei teinud midagi tagajärje saabumise ärahoidmiseks ning sellega täitiski tahtliku tapmise koosseisu kaudse tahtlusega ehk kohus ei heitnud sõidukijuhile ette, et see oleks teiste inimeste hukkumist soovinud vaid ainult seda, et sõidukijuht tekitas tahtlikult piirkiirust ületades ohtliku situatsiooni, milles ta ei teinud midagi, et vältida ohu realiseerumist. Kohus asus seisukohale, et nii käitudes sõidukijuht möönis, et tema teod võivad põhjustada teiste inimeste hukkumise," selgitas Ginter.

Ginteri sõnul tuleb kohe arvesse võtta sedagi, et praegu on olemas ainult esimese astme kohtu otsus. "Väga tõenäoline on, et see kaevatakse ringkonnakohtusse ja seejärel arvatavasti ka riigikohtusse edasi, kuna varem meie kohtutest selliseid lahendeid tulnud ei ole. Lõplik õiguslik hinnang sellele kurvale juhtumile saab ilmselt selgeks alles kõrgemates kohtutes," tõdes Ginter.