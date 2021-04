Jaani ja Liimets ei ole Keskerakonnaga liitumises siiani selgusele jõudnud

Praeguses valitsuses jaanuari lõpus tööd alustades ütlesid mõlemad ministrid, et kaaluvad tõsiselt Keskerakonnaga liitumist ja peavad seda loogiliseks sammuks.

Neljapäevase seisuga ei olnud kumbki veel Keskerakonnaga liitunud.

"See on jätkuvalt kindlasti päevakorras. See kommentaar, mis ma paar kuud tagasi andsin, on täpselt samasugune. See võtab lihtsalt veel aega ja vajab läbimõtlemist," kommenteeris Kristian Jaani valitsuse pressikonverentsil.

Eva-Maria Liimets kinnitas, et küsimus Keskerakonnaga liitumisest on tema jaoks endiselt aktuaalne.

"Esmalt ütlen ära, et ma olen väga tänulik Keskerakonnale selle võimaluse ja usalduse eest tänase valitsuse välisministri rollis tegutseda. See küsimus on täiesti aktuaalne ja ma jätkuvalt seda kaalun. Kuid hetkel on esmatähtis tänases ametirollis maksimaalselt hästi kaasa aidata Eesti välispoliitika ja julgeolekupoliitika eesmärkide täitmisele ja kui on õige aeg käes, siis kindlasti liigume selle küsimusega ka edasi," sõnas Liimets.