Liimets ja Jaani liituvad lähiajal Keskerakonnaga

"Nagu ka varasemalt öeldud ja ka mõlemad ministrid välja toonud, et nad erakonnaga liituvad ning mõned vajalikud sammud on selles suunas ka tehtud. Täna aga ei ole kumbki minister veel erakonna liige ning täpset kuupäeva ei saa veel paraku öelda, kuid tõenäoliselt juhtub see lähiajal," ütles Hanimägi ERR-ile.

"Kõiki vajalikke pabereid hetkel veel bürool ei ole, kuid loodetavasti see muutub juba lähiajal," vastas Hanimägi küsimusele, kas ministrid on erakonnaga liitumiseks juba avaldused kirjutanud.

Siseministri nõunik Dan Lõhmus ütles ERR-ile, et Kristian Jaani erakonnaga liitumine on päevakorras. "Millal täpsemalt, selgub loodetavasti lähiajal," sõnas ta.

Aprilli alguses ütlesid Liimets ja Jaani ERR-ile, et nad ei ole veel selgusele jõudnud, kas kavatsevad Keskerakonnaga liituda.

Märtsi alguses ütles peasekretär Hanimägi, et Keskerakonna ootus on, et Liimets ja Jaani oleksid partei liikmed.

Valitsuskoalitsioonis tööd alustades ütlesid mõlemad ministrid, et erakonnaga liitumine vajab veel kaalumist.