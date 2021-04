Ööpäevaga tuvastati 901 koroonapositiivset, suri 15 inimest

Reede hommiku seisuga viibis haiglas 681 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajas 73 inimest, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 46 inimest. Ööpäev varem oli haiglaravil 711 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 77.

Ööpäeva jooksul suri 15 koroonaviirusega nakatunud inimest – 92-aastane mees, 86-aastane mees, 84-aastane naine ja mees, 82-aastane naine, 81-aastane naine ja mees, 80-aastane naine, 79-aastane naine, 76-aastane naine ja mees, 74-aastane mees, 72-aastane mees, 55-aastane mees, 43-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 922 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 528 inimesel. 402 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 109, Lääne-Virumaale 50, Tartumaale 40, Pärnumaale 27, Viljandimaale 23 ning Raplamaale 22 uut positiivset testi. Järvamaale lisandus 13, Läänemaale 11, Valgamaale 10, Võrumaale 9, Saaremaale 8, Põlva- ja Jõgevamaale 6 ning Hiiumaale üks uus nakkusjuht. 38 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1177 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 18,6 protsenti.

Eestis on alates eelmisest kevadest tehtud 1 155 647 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 108 418 (9,3 protsenti testide koguarvust).

Reedehommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 211 367 inimesele, kellest 143 722 on saanud ühe ja 67 645 kaks doosi. Ööpäeva jooksul manustati 11 954 doosi, kokku on manustatud 279 012 vaktsiinidoosi.