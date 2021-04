Sõle keskuse juurde kogunenud broneeringuta inimesed tekitasid segaduse

Laupäeval meediakanalites levima hakanud info, et Sõle keskuses saab vaktsineerida ka vanusest olenemata, tekitas pärastlõunal keskuse ümber suure segaduse, ütles ERR-ile Confido meditsiinikeskuse juht Kadi Lambot.

Lamboti sõnul sujus Sõle keskuses vaktsineerimine hommikust kuni keskpäevani plaanipäraselt, aga alates keskpäevast ja eriti alates kella neljast kogunes keskuse juurde mitusada inimest, sest meediakanalites levis info, et Sõle keskuses on vabu vaktsineerimisaegu.

"Tõesti, neid, kellele vaktsiin mõeldud on, 65+ vanus või 60+ kaasuvate haigustega, neid inimesi pole nii palju olnud ja me oleme kommunikeerinud. Nüüd on meie vaktsineerimiskeskuse juurde kogunenud väga-väga palju inimesi. Tegeleme sellega praegu, kuidas inimesed viisakalt koju tagasi saata," rääkis Lambot.

Lamboti sõnul ei tasu loota, et pühapäevalgi nooremad inimesed vaktsineerima pääsevad. "Ainult need ajad, mis õigele sihtrühmale broneeritud, on saada, palun kasutage neid aegasid ja muidu ei tasu koguneda," lausus Lambot.

Lamboti sõnul on Confido vaktsineerimisvõimekus samas suurem, kuid broneeringute arvu suurendamiseks tuleks enne läbi mõelda, kuidas lubatakse inimestel koguneda.

"See ei ole meie kui meditsiinitöötajate ülesanne ja proovime praegu olukorda koha peal lahendada," nentis Lambot.

Lamboti sõnul on vaktsineerimisele end broneerinud inimesed väga kohusetundlikult ka kohale tulnud. Reedel jättis tulemata vaid kümmekond inimest.