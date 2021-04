"Samost ja Sildam": Eesti eliidi mõnitav suhtumine vaktsiinivastastesse on häiriv

"Mind väga häirib Eesti eliidi seas varjamatu ülbus ja mõnitav suhtumine neisse inimestesse, kes vaktsiinides või mingites muudes piirangutes kahelda julgevad. Inimesed kahtlevad ja see on inimlik. Ja kutsutakse neid igasuguste solvavate siltidega. Lamemaalased on kõige levinum," rääkis Anvar Samost.

Tema hinnangul ei ole inimeste kõhklused imekspandavad, sest näiteks ainuüksi AstraZeneca vaktsiini kohta on viimase kolme kuu jooksul tulnud ametlikest ja teaduslikest allikatest kolm erinevat seisukohta.

"Kui te ühel hetkel arvasite, et teaduslik põhjendatus on selline, siis täna on olukord hoopis teine. Ja vabandage väga, te ise olete ka enda n-ö sildistuse järgi lamemaalane. Äkki jätaks inimestele võimaluse oma peaga mõelda, ise otsustada. See pikas perspektiivis toimib kõigi jaoks paremini. Eriti vastik on see, kui seda teevad inimesed, kes ise praktiliselt millegagi ei riski, nad ei jää sissetulekust ilma, nad ei jää mingitest oma tegevustest ilma, nad saavad jätkuvalt kokku puutuda oma lähedadstega erinevalt nendest, kellel kõigil reaalses elus need probleemid on," rääkis Samost.

Toomas Sildam tõdes, et mõnitav sildistamine kinnistab inimestes trotsi vaktsineerima minemise suhtes.

"Nii kui koroona algas, andsin mina lubaduse, et ei ironiseeri ühegi inimese üle, kes kardab koroonat, tegutseb võib-olla pealtnäha kummaliselt, samamoodi ma ei ole valmis mõnitama kedagi, kes on umbusklik vaktsiini suhtes," märkis Sildam.

"On inimesi, keda nende hulgast on võimalik ümber veenda, on inimesi, keda ei ole võimalik ümber veenda, kes on täielikud vaktsiinieitajad. Aga arvan, et selliste mõnitavate sildistamistega tegelikult me betoneerime vaktsiinieitust ja isegi mõned kõhklejad viime eitajate hulka," sõnas ta.