Kärdlas valmib sügisel Hiiumaa esimene suur spordikeskus

Hiiumaa on ainuke maakond, kus pole nüüdisaegset suurt spordikeskust. Varsti see olukord muutub, sest ligi kümne miljoni euro eest saab sügiseks Kärdlas valmis spordikompleks, mille näol on ühtlasi tegu kõige suurema investeeringuga, mida avalik sektor lähiminevikus Hiiumaal teinud on.