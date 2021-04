Saksamaa president: rahvas peab kriisis taas valitsust usaldama hakkama

Koroonaviiruse võitmiseks peab rahvas esmalt uuesti valitsust usaldama hakkama, ütles Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier telepöördumises. Presidendi pöördumine on väga haruldane, tavaliselt pöördub president televisiooni vahendusel rahva poole ainult jõulu ajal.

Presidendi sõnul on kriis teravalt välja toonud Saksamaa ühiskonna vead ning väsitanud rahva ära, kriisi lõppemiseks on aga vaja veel mõnda aega üheskoos vastu pidada.

Stuttgardis ja Berliinis marssisid laupäevalgi piiranguvastased. Marssijate näol on peamiselt tegu küll üsna äärmusliku seltskonnaga, kelle meelest pole koroonapandeemiat üldse olemas, vaktsiinid seevastu on aga üliohtlikud. Siiski näitavad sellegi seltskonna pea alaliseks muutunud meeleavaldused ühiskonna üldist väsimust.

Berliinlased peavad küll kinni piirangust, mille järgi hilisõhtusel ja öisel ajal tohib linnas liikuda vaid ühekaupa, kurdavad aga sealjuures, et piirangute talumine läheb iga päevaga raskemaks ning et ka võimuesindajad on kaotamas oma varasemat viisakust.

"Ma tahaks näha rohkem politsei kohalolekut. Varem, kui me Friedrichshaini pargis jalutasime, oli näha palju politseinikke ringi liikumas, sellest oli abi. Siin nad aga lihtsalt tüütavaid jalutajaid ja see on naeruväärne. Prioriteedid peaksid paigas olema. Kontrollima muidugi peab, jah, seda ma pooldan täiesti," rääkis Berliini elanik Sonja Langner.

President Steinmeieri sõnul on järgnevad nädalad rasked ning nõuavad niigi palju kannatanud sakslastelt endiselt palju. Kodanikud võiksid lohutuseks aga meeles pidada, et kui riik paneb nemad proovile, on neil omakorda õigus nõuda maksimumi ka poliitikuilt.

"Pandeemia on meie riigi ette seadnud peegli, millest näeme oma kalduvust kõike reguleerida, oma riskihirmu, vastutuse mujale veeretamist. Kuidas seda kõike muuta ja meie riigiasutused kriisikindlamaks teha, kõik see vajab veel läbitöötamist," rääkis Steinmeier.

Rangeid liikumispiiranguid ning piiranguid erakohtumistele pole Saksamaal kehtestatud varem ega kehtestata ka nüüd. Seda ei soovi keegi juba Saksamaa natsimineviku tõttu, mis on endiselt hell teema. Seda olulisem on inimeste isiklik vastutustunne, mille eelduseks jällegi nende usaldus valitsejate vastu.