Õpilased saavad esmakordselt panna end proovile riigikaitse olümpiaadil

Neli Rocca al Mare kooli noormeest võtsid lihavõtete ajal Aktuaalse Kaamera palvel riigikaitse õpetuse võistluse näidisküsimused ette. Nad selgitasid, miks osalevad ja mida näidisküsimustest arvavad. Üks noormeestest lahendas ülesandeid ka Tenerifel, kus ta praegu viibib.

"Mina sain Hakk-võistlusest teada oma riigikaitseõpetajalt. Marek Nisuma. Otsustasin kindlalt osaleda, sest see toimub Eestis esmakordselt ja pakkus mulle huvi," rääkis olümpiaadil osalev Tauri Tamming. Tamming märkis, et riigikaitsekursused annavad metsas hakkama saamiseks ja riigikaitseks algkogemuse ja ka teadmised, kuidas olla hea ajateenija.

Max Sebastian Segerkrantzi sõnul on koroonaolukorra tõttu jäänud riigikaitse aine poolikuks ja olümpiaad on põnev koht, kus end proovile panna. Praeguses olukorras on ära jäänud nii välilaager kui lasketiiru külastus.

Võistlusel osaleva Kevin Christian Erikssoni sõnul on riigikaitse kursuse läbimine koolis traditsiooniks ja see motiveerib ka võistlusel teadmisi proovile panema.

Võistlusküsimuste keskkond on praegu veel suletud, kuid näidisküsimusi võrdlesid noormehed teiste olümpiaadidega, millel nad varem osalenud.

"Mulle tundub, et see olümpiaad on rohkem praktilisem ja eluliste küsimustega võrreldes teiste olümpiaadidega," märkis Segerkrantz.

Erikssoni sõnul on ülesandeid mugav arvutis lahendada, kuna erinevalt tavalisest klassiruumist saab ülesandeid lahendada näiteks õues istudes. "Kuigi minule kui abituriendile on reaal- ja humanitaarained esmatähtsusega, siis riigikaitsekursus arendab minus nii loogilist, kriitilist mõtlemist kui ka koostööoskust," lisas ta.