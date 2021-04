Küsitlus: Bulgaaria peaministri partei kogus loodetust vähem hääli

Samas tähendab see pea üheksa protsendipunkti suurust langust 2017. aasta tulemustega võrreldes ning mitmed uued protestiparteid näivad tegevat oodatust parema tulemusena.

Tulemus tähendab, et paljude skandaalidega seotud Borisovil on keeruline enamusvalitsust moodustada, sest valimiste suurimad võitjad on protestiparteid, keda ühendab just vastasseis peaministrile.

Ligi kümme aastat Bulgaariat valitsenud Borisovit on süüdistatud korruptsioonis ja oligarhide huvide ajamises. Eelmisel suvel puhkesid riigis Borisovi vastu ulatuslikud meeleavaldused, kuid tal õnnestus ametikohale jääda, kuigi näiteks president Rumen Radev oli meeleavaldajate poolel.

Tänavaile tulid tuhanded erinevas vanuses ja erinevate vaadetega inimesed, nende seas ka paljud välismaalt naasnud noored bulgaarlased, et nõuda peaminister Borisovi ja peaprokurör Ivan Geševi tagasiastumist.

Kolmekordne peaminister Borisov on möödunud suvest alates keeldunud igasugustest kontaktidest ajakirjandusega ja kutsetest aruteludes osalema, otsustades suhelda oma toetajatega sotsiaalmeedia vahendusel.

"Tohutu toetus, mille me oleme saanud oma Euroopa partneritelt, näitab, kui oluline on Bulgaarias stabiilne Euroopa-meelne valitsus," kirjutas Borisov pärast hääletamist Facebooki postituses.

Parlamenti pääseb prognooside kohaselt veel kuus erakonda, mis politoloog Antoni Todorovi sõnul muudab uue kabineti moodustamise keeruliseks. "Alternatiivi puudumine killustunud ja ebaveenva opositsiooni tõttu seletab GERB-i senist hegemooniat," lausus ta.

Vaatlejate sõnul on oodata piinarikast valitsuse moodustamise protsessi.

Poliitikaanalüütik Evgenii Dainovi sõnul võivad aga nõrga valitsuse ajajärgul olla omad eelised.

"Sellise stsenaariumi korral saavad riigiametnikud lõpuks töötada seaduse, mitte erakondlike juhtnööride alusel," ütles Dainov uudisteagentuurile AFP.

Täielikke ametlikke tulemusi on keskvalimiskomisjon lubanud neljapäevaks.